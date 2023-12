Giuseppe Garibaldi è finito nuovamente al centro di una polemica per via di un commento omofobo pronunciato al Grande Fratello. Durante la serata di ieri a tavola con Fiordaliso, Massimiliano Varrese e Anita Olivieri, il concorrente calabrese ha rivelato che per lui è stato un grande passo accettare le persone omosessuali. Ovviamente la frase non è passata inosservata sui social.

Lo scivolone di Giuseppe

Giovedì 28 dicembre, gli autori del GF hanno organizzato una cena in maschera. Al termine della serata Fiordaliso con ironia si è rivolta a Giuseppe Garibaldi e l'ha invitato ad avere nuove esperienze: "Un po' ti piace Stefano.

Devi essere di mentalità più aperta...". Anziché lasciar correre il concorrente calabrese ha deciso di esprimere il suo pensiero, ma si è lasciato scappare un commento omofobo: "Ascolta, già che li accetto, io ho fatto un enorme passo".

tipo che pure il vero giuseppe garibaldi era più aperto di mentalità de sto coglionepic.twitter.com/zhNVD7uVXL — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) December 28, 2023

Massimiliano Varrese ha immediatamente dato dei consigli al compagno d'avventura: "Prima di aprire bocca, rifletti", mentre Fiordaliso ha ironizzato: "Allora avevano ragione che sei un primitivo". Garibaldi ha proseguito il discorso, spiegando che anche al suo paese ha degli amici gay ma prima per lui era difficile instaurare un rapporto con loro.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente lo scivolone di Giuseppe Garibaldi non è passato inosservato ai telespettatori del reality show sintonizzati su Mediaset Extra. In particolare sul social X stanno arrivando numerose critiche all'indirizzo del 30enne di Santa Cristina d'Aspromonte: "Sapete mi stupisce che uno pieno di pregiudizi verso gli omosessuali come Giuseppe Garibaldi possa fare il collaboratore in una scuola".

Un altro con sarcasmo ha affermato: "Che novità, sono davvero stupita per le parole di Garibaldi. Non lo avevamo capito...".

Un altro fan ha affermato: "Giuseppe Garibaldi si sta praticamente proclamando omofobo, dicendo che ha fatto un grande passo stando nella stessa casa con un gay". Tra i vari utenti c'è chi ha menzionato Alfonso Signorini chiedendo cosa pensa del commento del concorrente e chi ha commentato con ironia: "Menomale che lui ha accettato, io ancora faccio fatica ad accettare persone come lui".

Giuseppe potrebbe finire in un televoto flash

Nel frattempo, sui social alcuni utenti stanno ipotizzando che Giuseppe Garibaldi possa finire in un televoto flash. Questa volta non c'entra nulla lo scivolone omofobo, ma alcuni commenti pronunciati nei confronti di Beatrice Luzzi: "È fuori di testa. È fuori. Non si spiegano certi atteggiamenti. Per me ha tanti problemi". Il riferimento del gieffino è al fatto che alcuni comportamenti della coinquilina non sono spiegabili. Giuseppe si è risentito per il fatto che Luzzi ha riportato un commento di Marco Maddaloni, in cui viene definito un "burattinaio".