Nuova puntata del Beatrice Luzzi contro tutti. Al Grande Fratello continuano a crearsi delle fazioni pro e contro la concorrente che ha monopolizzato più di tutti gli altri l'attenzione mediatica del gioco, ma questa volta a scendere in campo è stata la moglie di Marco Maddaloni, Romina Giamminelli, che si è schierata contro l'attrice e i fan che la sostengono imperterriti.

Lo sfogo di Romina Giamminelli

"La gente è cattiva, maligna dentro. Non avete nemmeno idea del termine ‘bullismo’, ‘branco’. Ma sapete cosa significa? - ha postato Giamminelli in alcune storie pubblicate su Instagram nelle ultime ore - Lo avete mai vissuto sulla vostra pelle?

Io sì. Per via del mio colore della pelle. So io quanto ho sofferto e quanto ho affrontato la situazione. Per via di un reality leggo commenti sul bullismo, ed è veramente esagerato. Voi volete difendere la vostra prediletta, ma lei non si sta comportando bene".

Romina (la moglie di Marco Maddaloni) si scaglia contro i fanatici di Beatrice Luzzi 👏🏻👏🏻



La gente è davvero tossica, bisognerebbe limitare l’uso dei social: mai visto un fandom così tossico e infantile#GrandeFratello #anibaldi #perletti #Fillers #vittorico #beabaldi #paoleti pic.twitter.com/Ji5d51AMgx — Gabriele (@Gmes3000) December 28, 2023

In un secondo video Romina Giamminelli ha precisato di non avere mai voluto ledere l'immagine di Beatrice Luzzi intendendo semplicemente asserire come alcuni atteggiamenti tenuti dall'attrice non andrebbero difesi a spada tratta.

Utenti divisi sulle parole della moglie di Maddaloni

In seguito allo sfogo della moglie di Marco Maddaloni, sui social diversi utenti hanno espresso un giudizio contrastante: da un lato c'è chi ha compreso il suo discorso, dall'altro c'è chi la sta criticando. "La gente è davvero tossica, bisognerebbe limitare l’uso dei social: mai visto un fandom così tossico e infantile" ha scritto qualcuno a difesa delle parole della moglie di Maddaloni.

Un ulteriore telespettatore ha invece evidenziato che da alcune settimane chiunque esprima un parere negativo nei confronti della Luzzi viene criticato sui social.

Tra i vari commenti c'è anche chi sostiene con convinzione che al GF Beatrice Luzzi sia stata presa di mira dal "branco" e che subisca costantemente atti di "bullismo".

I motivi del possibile astio tra i fan di Maddaloni e Luzzi

Romina Giamminelli si è sfogata sui social dopo che suo marito Marco è stato preso di mira da alcuni fan di Beatrice. Tutto è partito dalla notte di Natale: il judoka, nel corso di una conversazione avuta con l'attrice, ha definito Giuseppe Garibaldi un "burattinaio". Luzzi, anziché mantenere il massimo riserbo sulla constatazione fattagli dal compagno d'avventura, ha deciso di andare a raccontare il tutto al destinatario della critica.

Interpellato per un chiarimento circa quanto asserito, Marco Maddaloni si è difeso smentendo la cosa e sostenendo come Beatrice abbia modificato la natura delle sue parole.