Durante le prove per il ballo di Natale, nella casa del Grande Fratello i concorrenti si sono ritrovati insieme per decidere la coreografia. Beatrice ha preso in mano la situazione e ha iniziato a provare alcuni passi, cercando di incoraggiare tutti i presenti, soprattutto Letizia Petris, che sembrava turbata dalla situazione. Anche Giuseppe ha provato a sollecitare la giovane, ma senza risultati, anzi lei ha risposto con aria decisamente scocciata, esclamando: “Non ho voglia”. Giuseppe, infastidito molto dalla risposta di Letizia, ha risposto: “Non puoi fare così però bella mia”.

Letizia rifiuta di creare la coreografia di Natale: 'È un casino, non si capisce niente, preferisco prendere spunto da voi'

Letizia ha espresso la sua preferenza di prendere spunto dagli altri concorrenti anziché inventare una coreografia per il ballo di Natale. Beatrice Luzzi ha cercato di incoraggiare Letizia chiamandola a collaborare, ma Letizia ha rifiutato: "Queste cose bisogna farle con pazienza, invece è un casino, non si capisce niente, allora preferisco prendere spunto da voi".

Beatrice, quindi, ha incitato Letizia: “Dai Leti, dai alzati, inventiamo dei passi da folletto“. A Beatrice, Letizia ha risposto: “Non voglio avere questa responsabilità perché discutiamo, quindi preferisco copiare quello che fate voi“.

Giuseppe a Letizia: 'Non puoi fare così però bella mia'

Oltre a Beatrice, anche Giuseppe Garibaldi ha provato a spronare Letizia ad esprimere la sua opinione: "Non aver paura di dire la tua, parla, dicci". La concorrente di Riccione, ha risposto con fastidio che non ne aveva voglia. Ciò ha infastidito Giuseppe, che ha ribadito che non si può agire in quel modo: "Non puoi fare così però bella mia”.

La tensione tra i concorrenti sembra essere aumentata a causa di questa situazione.

Alla fine, nonostante le divergenze iniziali, Letizia ha deciso di mettersi all'opera e impostare la coreografia insieme a Beatrice. Quest'ultima è stata molto comprensiva nei confronti della giovane e ha proposto una pausa, per alleggerire la strana situazione che si era creata.

Durante questa pausa, Marco si è intromesso e ha rivolto a Letizia le sue parole: "Tesoro, lo so io qual è il tuo problema". E Letizia ha risposto con sarcasmo: "Beh, ne ho tanti".

La reazione dei fan

Dopo l'episodio delle prove per il ballo di Natale nella casa del Grande Fratello, i fan del programma non hanno mancato di esprimere delle opinioni sui social media, in particolare su Instagram. Il comportamento di Letizia Petris ha suscitato reazioni diverse tra i telespettatori.

Molti fan hanno commentato positivamente e hanno compreso l'atteggiamento di Letizia, sostenendo che sia legittimo sentirsi a disagio quando si affronta una sfida creativa di gruppo. Hanno, inoltre, elogiato la sua sincerità nel riconoscere le sue limitazioni e nell'optare per una soluzione che non le creasse ulteriori tensioni o conflitti con gli altri concorrenti.

Tuttavia, non sono mancati coloro che hanno criticato aspramente l'atteggiamento di Letizia, definendola spocchiosa e antipatica. Questi fan ritengono che la concorrente avrebbe dovuto essere più aperta alle idee degli altri e affrontare le sfide con maggiore cooperazione e spirito di squadra.