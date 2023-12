Su X (ex Twitter) da giorni sta andando per la maggiore l'hashtag #FuoriVarrese. Gran parte del pubblico vuole Massimiliano Varrese fuori dalla casa del Grande Fratello a causa del suo comportamento fuori luogo con Beatrice Luzzi. A schierarsi contro Varrese anche alcuni personaggi Vip come ad esempio Gessica Notaro e Roberta Bruzzone.

I fan contro Varrese: lo vogliono fuori dal Grande Fratello

Sembra esserci una rivolta in atto sui social contro Massimiliano Varrese e la produzione del Grande Fratello. La situazione nella casa di Cinecittà sembra essere sfuggita di mano anche agli autori che, sino a questo momento, non hanno fatto nulla per impedire a Massimiliano di insultare e offendere Beatrice Luzzi.

Un comportamento quello di Varrese che non va giù a gran parte dei telespettatori. Ecco il motivo per il quale, in questi ultimi giorni, sull'ex piattaforma Twitter, sta andando per la maggiore l'hashtag #FuoriVarrese.

Chiesta la squalifica di Massimiliano: la palla passa agli autori del GF

I fan sono agguerriti e si stanno lamentando a più riprese anche con la produzione del Grande Fratello che, sino ad ora, non ha preso provvedimenti contro Massimiliano. È sotto gli occhi di tutti che l'attore stia esagerando nei modi. La sua battaglia contro Beatrice, va oltre una semplice antipatia. Questa situazione non è più tollerata ed è per questo che gli utenti chiedono a gran voce che Varrese venga squalificato.

La palla passa ora alla produzione e agli autori del Grande Fratello, che difficilmente potranno ignorare tutte queste lamentele da parte dei telespettatori. In molti non si capacitano del fatto che nessuno sino ad ora, abbia messo un freno a Varrese, considerato anche il fatto che quest'anno il programma voleva fare della dignità e del decoro la sua parola d'ordine.

Roberta Bruzzone e Gessica Notaro contro Varrese

A puntare il dito contro Massimiliano Varrese anche alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo. Qualche giorno fa ad esempio, Gessica Notaro si era esposta accusando Massimiliano Varrese di manipolazione e di narcisismo patologico. Notaro non è solo un'influencer, ma anche un attivista, sempre in prima linea per combattere la violenza sulle donne dopo aver subito un'aggressione con l'acido da parte dell'ex fidanzato.

In queste ultime ore ad intervenire è stata anche la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone. Quest'ultima si è unita alle proteste degli utenti sul web e ha condiviso sul suo X (e Twitter) un post in cui si invoca la squalifica di Varrese. Non solo, la criminologa ha taggato la pagina ufficiale del Grande Fratello e Alfonso Signorini. Il suo pensiero è chiaro: anche lei pensa che sia arrivato il momento di prendere provvedimenti contro Varrese.