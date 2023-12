Durante la 26^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 11 dicembre su Canale 5, Mirko Brunetti ha chiuso definitivamente a un possibile ritorno di fiamma con la ex Perla Vatiero. Il 26enne ha avuto un confronto con lei e ha compreso che durante la relazione lui si è annullato per rendere felice la sua partner. Sebbene l'affetto che lo lega alla ex non finirà mai non ha alcuna intenzione di tornare con lei.

La fine dei 'Perletti'

Nella precedente puntata del reality show Mirko Brunetti è stato eliminato al televoto, quindi non ha più la possibilità di vivere la quotidianità con le sue ex Greta Rossetti e Perla Vatiero.

Durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha però dato la possibilità all'ex gieffino di avere un ultimo confronto con la sua ex "storica" Vatiero in modo da dirle tutto ciò che pensava.

Mirko Brunetti ha precisato che alla coppia non mancava nulla prima di partecipare a Temptation Island, ma ha deciso di accettare di partecipare al programma per accontentare Perla Vatiero. Al contrario, quest'ultima ha detto di aver scritto alla redazione di Maria De Filippi perché tra i due era svanita la passione. Dal canto suo Vatiero ha fatto notare al suo ex Brunetti di essersi avvicinato immediatamente a un'altra ragazza dopo la fine della loro storia d'amore, ma in disaccordo Mirko ha precisato che entrambi sono usciti con i rispettivi tentatori.

A quel punto Mirko Brunetti ha invitato la sua ex a prendersi le sue responsabilità anziché incolpare solamente lui per come sono andate le cose tra loro. Poi ha comunicato che fra loro non ci sarà alcun ritorno di fiamma come speravano i loro fan: "L'affetto che avevamo non svanirà mai, ma non ci potrà essere ancora altro".

Il 26enne ha spiegato di essersi annullato per rendere felice Perla Vatiero e che non vuole affatto tornare a mettere in secondo piano la sua felicità.

Perla e Greta alleate dopo l'eliminazione di Brunetti

In seguito all'uscita dal GF di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti si sono avvicinate e sono arrivate a pensare che il loro ex abbia le idee confuse su ciò che vuole realmente.

Dallo studio l'ex gieffino si è detto deluso per la sorta di "alleanza" stretta dalle sue ex: "Non ero entrato a Grande Fratello per prendere una decisione, siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso". Infine Brunetti ha rimproverato entrambe le ex per non essersi mai messe nei suoi panni.

Mirko-Perla-Greta: lo strano triangolo

Mirko Brunetti e Perla Vatiero avevano partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. Al momento del falò di confronto finale i due fidanzati avevano deciso di uscire da single e poco dopo entrambi hanno avviato una conoscenza con i loro rispettivi tentatori: Igor Zeetti e Greta Rossetti.

In seguito Vatiero ha però interrotto la nuova frequentazione perché non si sentiva pronta ad aprire il suo cuore, Brunetti aveva fatto dei progetti con la nuova fiamma. Attualmente, però, Mirko Brunetti è single perché Greta Rossetti ha deciso di lasciarlo.