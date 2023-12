In seguito all'ingresso di Greta Rossetti nella casa Grande Fratello, Mirko Brunetti si è confidato con Beatrice Luzzi e ha rivelato di non ritenere necessario che gli autori del programma facessero entrare nella casa entrambe le sue ex per fargli comprendere che né Greta né Perla Vatiero saranno le donne della sua vita.

Lo sfogo di Mirko Brunetti

Domenica 3 dicembre Mirko Brunetti si è ritrovato a parlare in zona beauty con Beatrice Luzzi e ha ammesso che avrebbe voluto vivere l'esperienza al reality show con più leggerezza. Dal canto suo Luzzi si è detta convinta che il 26enne non tornerà insieme a nessuna delle due ex e Brunetti ha confermato: "Non serviva farle entrare tutte e due per capire che né una né l’altra sarà la donna della mia vita.

E non ci voleva questo per capirlo. Non è ciò che volevo qua dentro e l’avrei capito".

Mirko ha precisato che la complicità ritrovata con Perla Vatiero è frutto dei quattro anni di relazione che hanno avuto, ma questo non significa che sia nuovamente sbocciato un sentimento. Per quanto riguarda Rossetti, il 26enne ha compreso che non sono compatibili: "Greta sta in un altro mondo".

Perla Vatiero spiazzata dall'ingresso di Greta Rossetti

Intanto nella giornata di domenica anche Perla Vatiero si è sfogata con i coinquilini Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris in merito all'ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello, avvenuto nella puntata serale di sabato 2 dicembre.

Perla ha ammesso che convivere con Greta 24 ore su 24 è come riaprire una ferita.

Poi ha aggiunto che, mentre nei giorni scorsi si era riavvicinata al suo ex, ora si sente frenata: "Adesso mi sento bloccata, devo capire". Inoltre ha affermato che non vuole più stare male come accaduto in passato, anche se la convivenza forzata con Mirko e Greta la porterà inevitabilmente a rivivere i fantasmi del passato.

Secondo Garibaldi, Perla dovrebbe dare tempo al tempo e poi verrà tutto con più naturalezza. Letizia Petris invece ha consigliato all'amica di continuare a fare il proprio percorso nella casa ignorando la presenza della "rivale".

Il triangolo Rossetti-Brunetti-Vatiero

Mirko Brunetti nel giro di due settimane si è ritrovato ad affrontare l'esperienza nella casa di Cinecittà con entrambe le sue ex, dopo essere inizialmente entrato da solo.

Infatti a fine novembre è entrata nel cast del reality Perla Vatiero (la ex con cui si era lasciato a Temptation Island in estate) e poi questo sabato 2 dicembre ha fatto ingresso in gioco anche Greta Rossetti (la ex tentatrice con cui aveva appunto avviato una relazione dopo la fine di Temptation).