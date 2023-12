Dopo l’ingresso di Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello si sono innescate nuove dinamiche: Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno infatti ammesso di essere a disagio. Nel primo pomeriggio di questo lunedì Perla Vatiero ha deciso di parlarne proprio con Greta: lei al suo posto non avrebbe mai accettato di prendere parte al programma. Dal canto suo Rossetti ha ribadito di aver accettato la proposta di Signorini per effettuare un percorso in solitaria nel reality.

Il confronto tra le due ragazze

Nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre c’è stato il primo confronto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti nella casa.

La prima non ha nascosto il disagio di vivere sotto 24 ore su 24 con la ex del suo ex fidanzato. A tal proposito ha riferito che lei non avrebbe mai accettato di partecipare al GF a queste condizioni: “Quando scegli di venire qui, tu crei disagio”.

Dal canto suo Greta ha detto di non sentire il peso della convivenza con Mirko Brunetti, perché non intende tornare insieme a lui: “Per me è finita”.

Sebbene da parte sua ci sia ancora un sentimento ha compreso che lei e Brunetti non sono comprabili. Guardando indietro, Rossetti crede che lei insieme a Brunetti hanno bruciato le tappe e ciò ha portato alla rottura. Attraverso il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Rossetti ha riferito che il suo intento è quello di far capire a Mirko Brunetti di fare in suo percorso senza alcun rimpianto o rimorso per ciò che poteva essere la loro storia d’amore.

Greta e Perla faccia a faccia: “Venendo qui, sapevi che avresti creato disagio.” 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/dmU4v3C1Y6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2023

Faccia a faccia tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti

Durante la giornata di domenica Greta Rossetti aveva avuto un confronto anche con Mirko Brunetti.

Quest’ultimo ha ammesso di non aver compreso la scelta della sua ex di entrare al reality show e ha spiegato di essere a disagio per la situazione che si potrebbe creare con le due ragazze.

Tuttavia Greta ha riferito di non essere intenzionata a tornare sui suoi passi e che nella casa di Cinecittà farà il proprio percorso da single.

Dunque ha consigliato a Brunetti di non imbarazzarsi e di fare ciò che sente di fare, aggiungendo di non essere contraria a un eventuale ritorno di fiamma tra lui e la sua ex storica Perla.

Il commento di alcuni utenti del web

Sulla pagina X del GF alcuni utenti hanno espresso un commento sul confronto tra Greta Rossetti e Perla Vatiero. Un utente ha criticato quest'ultima: "Ah Greta andando li sapeva che creava disagio? Qualcuno dovrebbe ricordare a Perla che quella che è entrata al GF mentre Mirko era fidanzato è stata lei. Ma chi si crede di essere, scendesse dal piedistallo".

Un altro utente invece ha punzecchiato Rossetti per il ruolo di tentatrice a Temptation Island: "Accettare il ruolo di una che deve 'sfasciare' a prescindere già la dice tutta. Al di là dei problemi di una coppia e delle loro colpe, Mirko era fidanzato". Infine c'è anche chi ha rivelato di essere stanco del triangolo Rossetti-Brunetti-Vatiero.