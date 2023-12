Nella casa del Grande Fratello la tregua armata tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi è decisamente terminata. Nella ultime ore però l’attore, nel criticare la sua collega, si è lasciato andare a delle esternazioni un po' troppo forti andando anche a minare la sensibilità di diversi telespettatori che via social hanno chiesto a gran voce la sua squalifica.

Massimiliano contro Beatrice, il pubblico chiede la squalifica

In questi giorni Massimiliano è tornato a fare la guerra a Beatrice Luzzi. I due non si sopportano e in più occasioni hanno avuto dei confronti.

Tuttavia nelle ultime ore, Massimiliano sembra essersi sbilanciato troppo: "Beatrice ha il male in corpo", "Chiamiamo un’esorcista per Beatrice" solo alcune delle espressioni proferite.

Non contento di questi attacchi, Varrese ha in un secondo momento rincarato la dose: “È evidente che ha problemi con la figura maschile. Fa passare il messaggio che io sono un uomo pericoloso quando io per lei ho fatto molto. Lei fa cose disgustose, usa le persone per scaricare la sua sofferenza”.

Sul web i telespettatori hanno così richiesto la squalifica del concorrente, riportando tutte le frasi pronunciate in questi giorni dall'attore. Sui social molti utenti hanno anche taggato, sotto queste uscite infelici, l’ex compagna di Varrese, Valentina Melis, la quale ha replicato chiedendo di non essere più taggata e aggiungendo come espressioni simili, secondo lei, dimostrerebbero quanta strada debba ancora culturalmente essere percorsa a proposito del superamento del patriarcato: "Trovo sia assurdo ribadire questo concetto nel 2023 ma visto che viviamo in una società fortemente patriarcale tocca farlo.

Le donne non sono responsabili di quello che fanno o dicono gli uomini che sono o sono stati al loro fianco".

Sondaggi sui concorrenti preferiti del GF al 9 dicembre

Nonostante le accuse di Massimiliano e con quasi tutta la casa del Grande Fratello contro di lei, Beatrice Luzzi continua a rimanere la preferita sui social. A darne conferma un recente sondaggio pubblicato sul portale Grande Fratello Forum Free, dove alle 14:45 del 9 dicembre 2023, alla domanda: “Chi è il tuo preferito?” hanno espresso la propria preferenza 822 telespettatori e fan del programma.

Ad essere in cima alla lista è proprio Beatrice Luzzi, con il 41.61% di voti. Al secondo posto invece Perla Vatiero con il 13.38% di preferenze. Massimiliano si trova infine nettamente sotto, con il 2.80% di gradimento.

Segno evidente questo di come il tutti contro uno impostato dai vari concorrenti fin sostanzialmente dai primi giorni in casa non solo non abbia contribuito a far apparire in modo negativo la Luzzi ma anzi abbia condotto il pubblico a fare l'esatto opposto, ovvero sia a supportarla e sostenerla in quella che a tratti appare come una 'guerra quotidiana".

Un far west a cui i fan social si sono iscritti parteggiando per l'anello più debole della catena.

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda stasera sabato 9 dicembre: uno tra Mirko, Perla, Anita e Sara verrà eliminato.