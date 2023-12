Stanno facendo molto discutere le parole che Massimiliano ha usato contro Beatrice nel corso delle ultime discussioni che hanno avuto nella casa del Grande Fratello. Nei confronti della collega Varrese ha parlato di cattiveria gratuita, di rabbia repressa e tutto questo perché secondo lui Beatrice stava facendo di tutto per mettergli Monia contro. Sui social in molti hanno chiesto agli autori e a Signorini di prendere provvedimenti contro Varrese, magari un'ammonizione in diretta o la squalifica dal gioco.

Nuovo scontro tra i due attori nella casa

Il riavvicinamento tra Mirko e Greta non l'unico argomento che Alfonso Signorini affronterà questa sera in diretta. Tra i temi della puntata del GF del 9 dicembre c'è anche il nuovo scontro che Massimiliano e Beatrice hanno avuto tra le mura della casa di Cinecittà.

Mentre Luzzi cercava di spiegare perché ha votato Sara quando gli autori hanno chiesto a tutti di scegliere il nominato che vorrebbero fuori dal gioco, Varrese ha interpretato alcune sue parole come frecciatine e ha sbottato contro la collega.

Si è detto certo del fatto che la coinquilina stesse cercando di manipolare Monia contro di lui, come se volesse convincerla a voltargli le spalle nonostante si conoscano da 15 anni e abbiano avuto un'intensa storia d'amore.

La richiesta del pubblico sul web

Stamattina i due concorrenti del GF si sono riparlati, ma nessuno ha fatto un passo indietro chiedendo scusa all'altro per le cose poco carine che si sono detti pochi ore prima.

"Quello che hai fatto è stato disgustoso, dovresti chiedere scusa. Non metterti in mezzo tra me e Monia", ha fatto sapere Massimiliano nel confronto che dovrebbe essere mostrato questa sera in diretta su Canale 5.

La maggior parte dei fan, però, è dalla parte di Beatrice e contro gli atteggiamenti aggressivi e denigratori che avrebbe avuto Varrese davanti alle telecamere.

Tra le tante cose che ha detto contro Luzzi, l'attore si è anche lasciato andare a espressioni poco eleganti come quella che avrebbe espletato i suoi bisogni sopra la coinquilina se avesse potuto.

"Cosa state aspettando a intervenire? L'anno scorso Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria li avete buttati fuori per degli scherzi", ha scritto uno spettatori sotto al post X dedicato al faccia a faccia tra Massimiliano e Beatrice.

Attesa per le decisioni degli addetti ai lavori

"Riprendetelo in diretta e poi squalificatelo", "Prendete provvedimenti o sarete come lui", "Non trasformate tutto in un faccia a faccia, questa violenza psicologica va avanti da settembre", "Sono state dette parole pesanti, mi auguro prendiate un provvedimento verso Massimiliano", "Non è più un gioco quando si porta una donna allo sfinimento", questi sono altri pareri che i fan del GF hanno espresso sui social sulla questione Varrese-Luzzi.

A poche ore dall'inizio della diretta, però, non risulta che gli autori stiano prendendo in considerazione la possibilità di punire l'attore per quello che ha detto negli ultimi giorni sulla coinquilina, ma la conferma di ciò arriverà solo quando inizierà la puntata su Canale 5.