Vittorio Menozzi al Grande Fratello è stato nuovamente criticato da parte di Anita Oliveri e parlando con Beatrice Luzzi ha confidato di non sopportare più le continue critiche da parte della coinquilina.

Lo sfogo di Menozzi

Ascoltando una conversazione tra Menozzi, Rosy Chin e Fiordaliso, Anita Olivieri è intervenuta e non ha risparmiato delle critiche a Vittorio: "In puntata fai l'intellettuale e in settimana il bambino".

Dopo l'ennesima critica ricevuta da Olivieri, Vittorio Menozzi si è sfogato con Beatrice Luzzi, ammettendo di non sopportare più la coinquilina: "Non la reggo più.

Lei non fa altro che puntare il dito, lei passa le giornate così. Facendo la stupida e puntando il dito contro gli altri".

Beatrice Luzzi ha detto di pensarla essenzialmente allo stesso modo del coinquilino, dato che anche lei non ha un ottimo rapporto con Olivieri.

L'antefatto

La discussione tra Vittorio Menozzi e Rosy Chin era partita da una richiesta di poter cucinare da solo, in modo da iniziare una dieta più sana. Sebbene Chin abbia detto che per lei non c'era alcun problema, ha chiesto a Menozzi di essere coerente: nel momento in cui inizia a mangiare sano, poi la notte dovrebbe smettere di fare degli spuntini poco salutari. Secondo Fiordaliso, la richiesta di Menozzi sarebbe partita dal presupposto che non vuole adeguarsi agli altri inquilini.

Anita Olivieri invece ha affermato: "Tu sei egoista, non pensi agli altri". Fiordaliso poi ha aggiunto: "Non vivi da solo, ti devi dare una regolata".

A quel punto Vittorio si è difeso, spiegando che non è facile iniziare una dieta sana ed equilibrata.

Menozzi-Olivieri ai ferri corti

All'inizio del GF sembrava esserci un certo feeling tra Vittorio Menozzi e Anita Olivieri: il giovane aveva anche affermato di essere attratto fisicamente dalla coinquilina, ma successivamente si è reso conto che non sono compatibili caratterialmente.

Da qualche settimana a questa parte Menozzi si è avvicinato molto a Beatrice Luzzi, ma alcuni concorrenti del GF credono che i due abbiano solamente messo in atto una strategia per allearsi contro gli altri. In particolare, Anita Olivieri crede che Menozzi sia una "marionetta nella mani di Beatrice" e ha cercato di metterlo in guardia, ma il giovane ha difeso a spada tratta l'amica, sostenendo che deve molto a lei perché lo ha spronato a vivere questa esperienza sotto i riflettori del reality con più leggerezza.