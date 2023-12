Le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello in onda sabato 9 dicembre su Canale 5 rivelano che ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal cast. Uno tra Mirko, Perla, Anita e Sara dovrà abbandonare definitivamente il cast per volere del pubblico da casa, che esprimerà la propria preferenza col televoto.

Spazio anche a un nuovo confronto che avrà come protagonista Mirko e le sue ex fidanzate Perla e Greta.

Mirko, Perla e Greta, dove eravamo rimasti

Mirko Rossetti ha dovuto fare i conti con l'arrivo in casa della sua ex fidanzata storica Perla, con la quale ha vissuto una intensa relazione finita questa estate dopo che i due si sono messi alla prova nel villaggio di Temptation Island.

In quel contesto Mirko ha conosciuto Greta, una delle tentatrici che gli ha fatto battere il cuore e insieme hanno intrapreso una relazione terminata proprio durante l'esperienza al GF.

Mirko adesso si ritrova a vivere in casa con entrambe le ex fidanzate, dato che anche Greta è stata scelta come concorrente, ma ha precisato di non essere entrata in casa per riconquistarlo, dato che ormai considera chiusa la loro relazione.

Mirko si confronta con le sue ex fidanzate: anticipazioni Grande Fratello del 9 dicembre

Mirko si ritroverà protagonista di un nuovo confronto in casa con le sue due ex fidanzate.

Il ragazzo dovrà fare un bilancio di questa settimana trascorsa con Perla e Greta, dato che in diverse occasioni non ha nascosto la sua crisi.

Se in un primo momento sembrava essersi riavvicinato alla sua ex storica Perla, con l'ingresso di Greta ha fatto un passo indietro e ha messo in dubbio le sue certezze.

Questa sera Alfonso Signorini proverà a indagare meglio su questo triangolo sentimentale e soprattutto cercherà di capire se il cuore di Mirko batte ancora forte per Perla oppure se sarà Greta ad avere la meglio.

Prevista una nuova eliminazione definitiva

Nel corso della nuova puntata che andrà in onda questo sabato sera in prima serata su Canale 5, contro Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ci sarà spazio anche per una eliminazione definitiva dal gioco.

Durante le ultime puntate gli spettatori sono stati chiamati a votare per decidere i nomi dei concorrenti da rendere immuni al televoto.

Questo sabato, invece, uno tra Mirko, Perla, Sara e Anita dovrà uscire di scena dal cast e lasciare il gioco. Al momento il meno favorito nei sondaggi social tra i fan del reality show sembra essere proprio Mirko Brunetti.