Nella casa del Grande Fratello continua la tensione tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due, dopo qualche giorno di riavvicinamento, sembrano nuovamente ai ferri corti con l’attrice ad aver ancora una volta rimproverato il giovane di essersi fatto condizionare dal giudizio altrui.

Nuova lite tra Beatrice e Garibaldi

Nella serata di mercoledì 13 dicembre 2023, Giuseppe e Beatrice sono stati a colloquio nel tentativo di arrivare ad un chiarimento finito poi in una nuova litigata. I due inquilini, da soli in cucina, hanno così ricordato tutti i momenti del loro percorso insieme e del loro breve momento da fidanzati.

Entrambi hanno poi iniziato ad incolparsi a vicenda ripercorrendo gli eventi che li hanno condotti a litigare e distaccarsi del tutto.

Beatrice tuttavia non ha perso occasione per ribadire il sentimento di delusione provato nel non essere riuscita a farsi capire del tutto da Giuseppe: “Tu non hai mai compreso la rabbia che ho provato quando non hai creduto in me e non ti sei fidato di me. Tu hai creduto a tutti tranne che a me, ti sei fatto influenzare”. Garibaldi ha replicato a tono alle accuse della compagna di gioco asserendo di essersi allontanato a seguito di alcuni atteggiamenti poco chiari di Beatrice e aggiungendo di non essersi mai fatto influenzare da nessuno. I due hanno continuato a discutere animatamente ed ognuno è rimasto fermo sulla sua posizione, senza riuscire ancora una volta a trovare un punto d’incontro.

Lo sconforto di Luzzi

Dopo il confronto con Giuseppe, l’attrice si è sfogata anche con Marco Maddaloni: “Io ho un sacco di difetti, la cosa che più mi fa arrabbiare è quando mi dicono che non sono sincera. Come si può dire questo di me?”. Maddaloni dal canto suo ha cercato di mettersi nei panni dell’attrice, dimostrandosi comprensivo nei suoi confronti e cercando di rassicurarla.

Beatrice tuttavia è rimasta ferma sulla sua posizione, ammettendo di avere mille dubbi in questo momento e di non saper come comportarsi con Giuseppe senza litigarci.

Sondaggi Grande Fratello fra i fan

Intanto anche questa settimana Beatrice è in nomination insieme a Perla, Vittorio, Grecia e Sara Ricci: il verdetto verrà dato nella puntata di sabato 16 dicembre 2023 e stando a quanto emerso dal sondaggio pubblicato sul portale Grande Fratello ForumFree, al quale alle 11:50 del 14 dicembre 2023 hanno preso parte ben 1.590 utenti, ad avere la meglio dovrebbe essere proprio Beatrice Luzzi.

L’attrice è infatti la preferita con il 46.42% di voti.

Perla è seconda col 18%, terzo Vittorio col 15, quarta Colmenares col 9.73% e quinta la Ricci con il 9,29 % dei voti: sarebbe quest'ultima al momento la candidata numero uno a lasciare la casa.