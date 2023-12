Nella casa del Grande Fratello ancora una volta Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono arrivati ai ferri corti. Questa volta a causare un nuovo litigio sono state delle dichiarazioni che l’attrice ha fatto sul coinquilino e su suo padre. A tali provocazioni Garibaldi ha sbottato, insultando l’attrice e appellandola come una grande stratega: "Questa non te la faccio passare".

Garibaldi insulta Beatrice

Tutto è avvenuto quando Alfonso Signorini, ieri sera, ha mostrato delle dichiarazioni di Beatrice, dopo l’intervento del padre di Giuseppe nella puntata di sabato 2 dicembre.

Luzzi ha infatti detto: “Mi sono trovata davanti un padre che difendeva il figlio, in una cultura patriarcale e poco oggettiva. La madre invece è stata favolosa nei miei confronti, mentre loro due si sono girati a comunella e se ne fregavano di quello che la donna diceva. Questo è stato un atteggiamento irrispettoso. Lui e suo padre sono dei maschilisti”. Dopo aver visto questo filmato, Giuseppe ha sbottato e ha attaccato Beatrice, difendendo il padre. Garibaldi ha iniziato dicendo che Beatrice è veramente una brutta e cattiva persona, oltre ad essere una grande stratega e che, dire che lui e suo padre sono dei maschilisti, è una cosa veramente grave. Il ragazzo ha poi continuato nel suo sfogo dicendo che non vuole assolutamente che suo padre venga messo in discussione e che Beatrice non deve assolutamente dire certe cose.

Garibaldi ha aggiunto: “Lei fa passare un messaggio troppo forte, questa non te la faccio passare e io non mi calmo. Ne riparleremo anche fuori da qui”. Non contento di aver replicato in diretta all’attrice, il gieffino durante la pubblicità ha insultato Beatrice: “Questa brutta ..., guarda a questa che mi sta facendo passare qui”.

Non è la prima volta che i due coinquilini, ex innamorati, arrivano a litigare pesantemente ma questa volta sembra che il rapporto sia ormai giunto al capolinea.

Riassunto puntata 4 dicembre e ascolti tv

La puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 4 dicembre 2023, ha visto due nuovi ingressi: Monia La Ferrara, ex fidanzata di Massimiliano Varrese, e Federico Massaro, modello internazionale.

Alex Schwazer invece, dopo la sorpresa della sua famiglia, ha deciso di lasciare il reality, per tornare a stare insieme a sua moglie e ai suoi bambini. Spazio poi al triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta e alla sorpresa per Paolo da parte di suo padre. I nuovi nominati sono Mirko, Anita, Sara e Perla e la prossima puntata andrà in onda sabato 9 dicembre 2023. La puntata del GF ha tenuto incollati davanti al video 2.779.000 spettatori, totalizzando uno share del 21.2%. Su rai 1 invece la fiction Il Metodo Fenoglio, ha conquistato 3.270.000 spettatori, con il 16.2% di share.