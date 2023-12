Dopo la diretta del Grande Fratello di sabato 23 dicembre è tempo di pagelle. Voto altissimo per Beatrice Luzzi, tornata in gioco dopo qualche giorno di assenza per motivi personali. Rosanna Fratello non riesce invece a conquistare le simpatie del pubblico, e lo stesso vale per Mirko e Greta che sembrano aver stancato tutti con la loro querelle.

Voto 9 in pagella per Beatrice Luzzi: la regina del GF è tornata

Voto 9 per Beatrice Luzzi: è stata assente qualche giorno dalla casa e la sua mancanza si è sentita, ora è rientrata e lo ha fatto in grande stile.

Non si può fare a meno di un personaggio come lei in questa edizione e lo sa bene anche Alfonso Signorini, che le ha dato il bentornata con queste parole: "Bentornata amore mio, senza di te la casa è mezza vuota".

Basti pensare che anche Anita Olivieri, in puntata, ha ammesso di aver sentito la sua mancanza. Non appena rientrata, Beatrice ha voluto ringraziare tutta la famiglia Mediaset, che si è presa cura di lei in questi giorni informando del fatto che suo padre sta bene dopo l'operazione subita. L'unico a non essere sembrato particolarmente entusiasta del suo ritorno è stato Massimiliano Varrese, probabilmente per via dei grandi scontri che i due hanno avuto in questi mesi.

Senza senso il confronto tra Mirko e Greta: voto 3

L'ennesimo confronto tra Mirko e Greta è parso privo di significato. Che necessità c'era infondo di propinare al pubblico più di mezz'ora di un qualcosa che si era già visto in tutte le salse?

La presenza poi della madre di Greta ha fatto il resto. La signora Marcella è entrata a gamba tesa nelle questioni della figlia mettendola anche in difficoltà.

In tutto questo rimane un mistero il motivo per il quale lo stesso Mirko abbia avvertito (ancora) la necessità di confrontarsi con Greta dopo che nella scorsa diretta aveva già chiaramente chiuso con lei. Voglia di visibilità? Anche per questo motivo, per entrambi il voto in pagella è 3. Per la cronaca, l'ex partecipante di Temptation Island ha ribadito ancora una volta di non amare più l'ex compagna.

Voto 4 per Rosanna Fratello per il ciabatta-gate

Voto 4 infine per Rosanna Fratello. Non è ancora entrata nelle grazie né dei telespettatori del Grande Fratello, né dei suoi compagni di viaggio. La cantante continua ad accusare gli altri di averla esclusa, ma sembra che sia lei con il suo atteggiamento ad aver in realtà allontanato tutti.

I battibecchi più accesi sono stati quelli con Fiordaliso. Negli ultimi giorni si è scontrata anche con Rosy Chin, accusata da Rosanna di averle voluto lanciare una ciabatta. Il ciabatta-gate, come lo ha ribattezzato Signorini in puntata, ha visto Rosanna al centro della discussione. Lei ha cercato di spiegare le proprie ragioni ma sembra non aver convinto nessuno dei presenti.