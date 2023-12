Perla Vatiero crolla in lacrime dopo la puntata serale del Grande Fratello di sabato sera in cui c'è stato l'ingresso in casa di Greta Rossetti. L'ex fidanzata di Mirko è diventata una nuova concorrente del reality e quindi da ora in poi i tre si ritroveranno a convivere insieme sotto lo stesso tetto.

Perla, che per anni ha avuto una relazione stabile con Mirko, ora ha ammesso che questo gioco è fin troppo crudele per i suoi gusti.

Greta diventa una nuova concorrente, ma Perla non la prende bene

Alfonso Signorini aveva chiesto a Greta Rossetti di mettersi in gioco come nuova concorrente ufficiale di questa edizione, accettando così di condividere la quotidianità con Mirko e Perla.

La ragazza non ha rifiutato l'invito, e questo sabato sera è diventata una concorrente a tutti gli effetti. Perla non l'ha presa benissimo.

In diretta tra le due donne che ruotano nella vita di Mirko non sono mancate frecciatine, ma il vero sfogo è avvenuto al termine della puntata serale, quando Perla è crollata in lacrime in giardino sfogandosi con Letizia. La sua compagna di avventura ha provato in tutti i modi a consolarla, tranquillizzandola e dicendole che avrebbe potuto contare sempre sul suo supporto e il suo sostegno, dato che non le avrebbe mai girato le spalle.

'Questo gioco è troppo crudele': le lacrime di Perla dopo la puntata

"Non ci sarà nulla che ti potrà fermare. Fuori spacchi il mondo.

Quello che non ti affossa ti fortifica. Qui si gioca con la vita delle persone", ripeteva Letizia a Perla che in lacrime non ha nascosto la sua amarezza ammettendo che questo gioco è diventato fin troppo duro per lei.

"Io non ce la faccio più. Io non è che l'ho frequentato tre mesi, è stato il mio fidanzato da anni", ha detto Perla al termine della puntata.

"Questo gioco è troppo crudele. Si sta giocando con dei sentimenti", ha proseguito ancora l'ex volto di Temptation Island.

Greta bocciata dal pubblico social

Resta da capire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore e se Perla riuscirà a superare l'ostacolo Greta, che intanto continua a essere poco amata dal pubblico social del reality show.

Come svelato anche da Alfonso Signorini in diretta, in tanti sostengono che Greta voglia mettere zizzania e creare scompiglio tra Mirko e Perla, dopo che i due sono tornati a mostrarsi complici e affiatati nel corso dell'ultima settimana.

Greta, però, ha rigettato al mittente queste accuse, sostenendo di voler semplicemente viversi la propria esperienza.