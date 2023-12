Nella casa del Grande Fratello la concorrente Perla Vatiero ha deciso di condividere con la compagna di avventura Monia La Ferrera, alcuni dettagli intimi del passato, aprendosi anche su come ha conosciuto il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. In particolare Perla ha raccontato di aver vissuto un'adolescenza turbolenta, in cui spesso si trovava coinvolta in situazioni poco piacevoli: "Non ho avuto un'adolescenza molto tranquilla, ero molto ribelle. Ho fatto cose che non dovevo fare e frequentato persone che non dovevo frequentare. Ho vissuto cose molto più grandi di me, a 15-16 anni ho fatto cose che faceva gente di 30 anni".

Perla si confida con Monia: 'Ho conosciuto Mirko a 17 anni'

Durante la conversazione con Monia La Ferrera, Perla ha raccontato di come ha conosciuto il suo ex fidanzato Mirko Brunetti: "Gli zii di Mirko sono amici di mia madre e mio padre, si sono conosciuti in una vacanza e quindi è stata un’amicizia che è sempre andata avanti con il tempo. Spesso mi hanno portata a Salerno. L’ho conosciuto a 17 anni. Ci sentivamo, parlavamo tanto al telefono, poi non ci siamo più sentiti, lui era fidanzato. Dopo un anno lui mi ha scritto, ma io ero titubante, non lo volevo vedere all’inizio. Ero in un momento dove stavo riprendendo in mano la mia vita".

'Lo sport mi ha totalmente cambiata'

Perla ha anche sottolineato a Monia l'importanza dello sport nel suo percorso di crescita personale, rivelando di avere un bellissimo rapporto con l'attività fisica e di essersi praticamente salvata grazie a essa.

"Lo sport mi ha totalmente cambiata", ha dichiarato. "Ho capito che esistono emozioni. Alcune azioni che facevo non mi facevano provare più emozioni. Ero una persona fredda e vuota. Quando ho iniziato a partecipare alle competizioni, ho iniziato a sentire l'adrenalina e da lì ho iniziato ad allenarmi tutti i giorni".

Perla ha concluso la conversazione con Monia, parlando dell'esperienza vissuta durante la convivenza con Mirko Brunetti, confessando di essersi pentita per aver messo da parte i suoi obiettivi personali: "Quando sono andata a convivere, sono caduta nel baratro, perché non era una situazione adatta a me", ha raccontato Perla.

L'uscita di Mirko e la reazione dei fan

Perla è rimasta nella casa del Grande Fratello insieme alla sua "nemica" Greta, dopo l'uscita del suo ex fidanzato Mirko Brunetti, avvenuta nella puntata di sabato 9 dicembre.

Molti fan si stanno chiedendo come evolverà la situazione e se l'uscita di Mirko farà sì che Perla conosca altri uomini all'interno della casa. Altri spettatori hanno commentato positivamente l'uscita di Mirko, sperando così che altre dinamiche possano coinvolgere Perla e Greta.