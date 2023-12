Vittorio Menozzi non ne può più di Anita Olivieri. Il gieffino a poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello, si é sfogato dicendo di non reggere più la sua coinquilina, accusandola di puntare sempre il dito contro gli altri. Un pensiero condiviso anche da Beatrice. È risaputo che anche le due donne non sono mai andate d'accordo all'interno del Reality Show di Canale 5.

Al Grande Fratello Anita accusa Vittorio e gli dà del bambino viziato

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello del 2 dicembre, gli animi sono particolarmente accesi nella casa di Cinecittà.

Vittorio e Anita sono solo alcuni dei concorrenti che continuano a discutere. Nei giorni scorsi sono arrivati spesso e volentieri allo scontro e non sono stati da meno nemmeno qualche ora fa. Tutto è iniziato nel momento in cui Anita si è lamentata per alcuni atteggiamenti del giovane modello. Atteggiamenti che tra l'altro non sono graditi nemmeno a Rosy Chin e legati al cibo. Anche Anita come Rosy, ha accusato il coinquilino di essere poco rispettoso verso gli altri e incoerente. Addirittura Anita gli ha dato del bambino viziato, accusandolo di comportarsi in due modi differenti: 'In puntata fai l’intellettuale e in settimana il bambino'.

Vittorio contro Anita: 'Non la reggo più, punta sempre il dito contro gli altri'

A detta di molti, dietro alle lamentele di Anita ci sarebbe in realtà la vicinanza tra Vittorio e Beatrice. La loro complicità sta facendo chiacchierare parecchio dentro la casa e Anita in particolare sembra non digerita. Vittorio ora sembra proprio essersi stancato di questi attacchi gratuiti da parte di Anita.

Il giovane si è difeso e ha tuonato contro la gieffina dicendo di non sopportarla più. "Non la reggo più, non fa altro che puntare il dito contro gli altri" ha dichiarato Menozzi che, non contento ha continuato dicendo: "Lei passa le giornate così, facendo la stupida". È evidente che la convivenza tra Vittorio e Anita all'interno della casa del Grande Fratello si stia facendo sempre più difficile.

Vittorio e Beatrice i più votati secondo i sondaggi, smacco per Anita

Beatrice Luzzi intanto, dopo essere venuta a conoscenza dello sfogo di Vittorio si è trovata d'accordo con il suo pensiero. É risaputo che tra lei e Anita non scorre buon sangue. Non sono mai andate d'accordo e pare un po' impossibile che comincino a farlo ora. Proprio Vittorio, Anita e Beatrice sono al televoto che si chiuderà nel prime time del 2 dicembre e che eleggerà i due immuni della settimana. Secondo i sondaggi lanciati dai fan del Grande Fratello sul web, proprio Beatrice e Vittorio risulterebbero i più votati. Se il verdetto confermasse questi pronostici, sarebbe loro due a guadagnarsi l'immunità. Per buona pace di Anita.