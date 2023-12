Marta Guarnieri si ritroverà al centro delle trame de Il Paradiso delle signore: nelle puntate che andranno in onda nel 2024 su Rai 1 dovrà fare i conti con il motivo per cui ha lasciato gli Stati Uniti e col ritorno di una persona che ha conosciuto lì e che non la lascerà indifferente. Gli autori della soap al momento non hanno rivelato chi sia questa persona, ma potrebbe trattarsi dell'uomo con cui ha avuto una relazione.

La donna ha scelto di lasciare di punto in bianco la sua vecchia vita per rientrare in Italia e riabbracciare i suoi cari, ma a quanto pare dietro questa scelta si cela un motivo ben preciso che non è ancora venuto a galla, e che terrà banco nei prossimi episodi di questa ottava serie.

Il rientro di Marta anima le nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Il ritorno a casa di Marta Guarnieri [VIDEO] è stato uno degli eventi che ha contrassegnato le ultime puntate di questo dicembre della soap opera. La donna è rientrata a Milano dopo un lungo periodo di assenza, dato che aveva deciso di trasferirsi stabilmente in America e iniziare una nuova fase della sua vita, allontanandosi da tutto e tutti.

A New York ha avuto modo di sperimentare la sua nuova carriera da fotografa che le ha portato tanta fortuna, ma ha anche conosciuto un uomo che le ha permesso di lasciarsi alle spalle ciò che ha vissuto con Vittorio Conti. Eppure ci sarebbero dei segreti che Marta non ha ancora svelato in merito a questo passato, che torneranno prepotentemente a galla.

Marta farà i conti con una persona del suo passato americano

Ci sarà un colpo di scena inaspettato per la donna, grazie a cui si scoprirà il vero motivo che l'ha portata ad abbandonare la sua vita americana per tornare a Milano da suo padre Umberto.

Marta dovrà fare i conti con ciò che ha lasciato in America: una persona che ha fatto parte della sua vecchia vita si presenterà alla sua porta e finirà per scombussolarla, costringendola ad affrontare situazioni che aveva lasciato in sospeso.

Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli su questa intricata vicenda che la vedrà coinvolta nel corso dell'ottava stagione, e per cui potrebbe avere il sostegno di Vittorio Conti.

La coppia Marta-Vittorio aveva fatto sognare il pubblico della soap opera

Del resto i due hanno vissuto un'appassionante storia d'amore che aveva appassionato il pubblico della soap opera, tanto da essere definiti come una delle coppie più belle di sempre tra quelle che si erano formate nel corso degli anni.

E chissà se, dopo essersi ritrovati a Milano, tra i due non rinascano la passione e il sentimento di un tempo: un sogno per i tantissimi spettatori che vorrebbero rivederli felici e affiatati insieme, come ai vecchi tempi.