Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 dicembre raccontano che Vittorio deciderà di affrontare il nemico Tancredi per i suoi ricatti.

L'uomo, dopo aver scoperto che sua moglie Matilde intende viversi la sua storia d'amore con Conti, deciderà di ricattarla e si dirà pronto anche a denunciarla per adulterio, così da metterla seriamente nei guai con la giustizia.

Irene sarà impegnata con i preparativi per un nuovo importante evento che si svolgerà al Circolo e finirà per mettere in secondo piano il suo fidanzato Alfredo.

Adelaide rimetterà piede in città e tornerà in compagnia della nipote Marta Guarnieri.

Matilde pronta a voltare pagine e chiude con Tancredi

Matilde si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita, convinta del fatto che sia giunto il momento di voltare pagina e andare avanti, mettendo la parola fine al suo matrimonio con Tancredi.

Per la donna non ha più senso portare avanti questo matrimonio che per diverso tempo è stato fondato solo su menzogne e bugie, quelle che l'uomo ha raccontato a sua moglie, tenendola all'oscuro della verità legata alla fatidica notte dell'incendio al mobilificio, in cui andarono distrutti i sacrifici dei suoi genitori.

Per tale motivo, Matilde deciderà di parlare con il suo avvocato, al quale chiederà informazioni su come annullare definitivamente il matrimonio.

Tancredi scoprirà ben presto come stanno andando le cose e, a quel punto, deciderà di intervenire in prima persona.

Vittorio decide di affrontare Tancredi

Le anticipazioni rivelano che l'uomo si dirà pronto a fargliela pagare a sua moglie, intenzionato a punirla per il tradimento che si sta consumando alle sue spalle con Vittorio.

Tancredi sarebbe disposto perfino a denunciare sua moglie per adulterio e in questo modo causerebbe un bel po' di problemi alla donna.

Tanto basterà per far sì che Vittorio intervenga, stufo del fatto che la sua amata debba sottostare a questi sporchi ricatti e così deciderà di affrontare "faccia a faccia" il suo avversario.

I due si ritroveranno ai ferri corti, dato che Conti vuole che Tancredi lasci in pace la sua amata.

E anche i fan social della soap si augurano che tra Vittorio e Matilde possa finalmente trionfare l'amore, come testimoniano le tante dimostrazioni d'affetto in rete.

"Meritano di essere felici insieme e Tancredi deve lasciarli in pace", ha scritto un appassionato della soap su Facebook durante una delle ultime puntate trasmesse in tv.

"Finalmente stanno per vivere la loro favola d'amore, non vediamo l'ora", scrive ancora qualcun altro.

"Tancredi deve lasciarli in pace, Vittorio e Matilde meritano di essere felici insieme", si legge in un commento social di un altro appassionato che tifa per la coppia.

Irene trascura il suo fidanzato, ritorna Marta Guarnieri

Irene verrà scelta per occuparsi di un nuovo evento che si svolgerà al Circolo e si dedicherà anima e corpo alla realizzazione di questo progetto.

La capo-commessa finirà così per trascurare il suo fidanzato Alfredo, che si sentirà messo in secondo piano.

Adelaide ritornerà in città dopo un lungo periodo di assenza e lo farà in compagnia di una ospite speciale: sua nipote Marta Guarnieri.