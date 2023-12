Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste nel corso dell'ottava stagione su Rai 1 non si esclude un possibile ritorno di fiamma tra Umberto e la Contessa Adelaide.

I due si ritroveranno in seguito al rientro in città della donna, che aveva scelto di assentarsi per qualche tempo per trasferirsi in Svizzera e recuperare il legame con la figlia Odile.

La ritrovata complicità tra i due potrebbe portare Umberto a rendersi conto di provare ancora qualcosa di forte e autentico nei confronti della contessa.

Il rientro della Contessa Adelaide al centro de Il Paradiso delle signore 8

Il ritorno della Contessa Adelaide si concretizzerà nel corso della puntata che andrà in onda venerdì 15 dicembre, quando la donna rimetterà piede a Milano insieme alla nipote Marta Guarnieri.

La presenza della contessa non passerà inosservata, in primis per Marcello che avrà modo di rivedere la sua fidanzata dopo che avevano scelto di mettere in stand by il loro amore, e poi per Umberto Guarnieri.

Prima che la donna andasse via da Milano per trasferirsi in Svizzera, tra i due c'è stato un riavvicinamento, complice il segreto che la donna ha scelto di confessargli in merito alla figlia Odile.

Umberto forse svela di essere ancora innamorato di Adelaide

Le trame dei prossimi episodi rivelano che i due avranno modo di rivedersi e parlarsi a distanza di tempo, e ci sarà anche una scena in cui Umberto si mostrerà geloso della sua ex donna.

Ciò non esclude che, col passare del tempo, Umberto possa rendersi conto di non aver ancora dimenticato definitivamente la sua ex fiamma, tanto da rimettersi in gioco per conquistarla.

La Contessa Adelaide potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una dichiarazione d'amore del tutto inaspettata da parte del Commendatore Guarnieri, la quale rischierebbe di riaccendere anche nel cuore della donna vecchi sentimenti che credeva di aver ormai cancellato dal suo cuore.

Le vicende di Umberto e Adelaide nelle trame della soap

Un ritorno di fiamma tra Adelaide e Umberto non deluderebbe affatto le aspettative dei fan della soap opera, che in passato hanno sperato di vederli convolare a nozze insieme.

C'è stato un periodo in cui i due erano particolarmente complici e affiatati sia sul lavoro che nella vita privata, ma col passare del tempo il loro legame ha iniziato a mostrare delle crepe, fino ad arrivare alla rottura definitiva.

Umberto ha scelto di iniziare un nuovo percorso di vita con Flora, mentre Adelaide si è gettata tra le braccia di Marcello, che ha saputo far breccia nel suo cuore, convincendola a uscire allo scoperto malgrado la sostanziale differenza d'età.