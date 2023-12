Il ritorno di Marta Guarnieri rischia di mettere in crisi le certezze e i sentimenti di Vittorio Conti nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8.

La donna, a distanza di un po' di anni dalla sua partenza per l'America, porterà scompiglio nella vita dei suoi cari con Vittorio che si ritroverà a dover fare i conti con quel passato che stava cercando di lasciarsi alle spalle.

Non si esclude neanche che Marta possa riuscire a trovare la chiave giusta per farsi perdonare dal suo ex compagno.

La storia d'amore tra Marta e Vittorio

La partenza di Marta Guarnieri per l'America è stato uno degli eventi clou che ha caratterizzato le passate stagioni della soap opera.

La donna, complice una crisi in corso con il suo marito Vittorio, scelse di abbandonare Milano e di intraprendere una nuova vita privata e professionale, lontana da tutto e tutti.

Una decisione che spezzò il cuore al proprietario del grande magazzino, per lungo tempo sofferente e affranto per la fine del suo matrimonio.

Come se non bastasse, qualche tempo dopo la donna si fece risentire per chiedere l'annullamento delle nozze, ma Conti non accettò di ottemperare alla richiesta.

Il ritorno inaspettato di Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle signore

Marta rimetterà dunque piede a Milano dopo una lunga assenza facendo una sorpresa a tutti i suoi familiari dato che rientrerà a Milano senza dare alcun tipo di preavviso.

La donna avrà modo di rivedere il suo ex compagno e apprenderà che nel frattempo ha intrapreso una relazione con Matilde, la moglie di suo cugino Tancredi.

Dato che Sant'Erasmo soffrirà moltissimo per questa situazione, pur avendo le sue colpe, deciderà di intervenire e chiedere a Matilde di lasciare Milano per un po' di tempo.

La Frigerio accoglierà la sua richiesta e deciderà di trasferirsi in Giappone.

Marta riuscirà forse a farsi perdonare da Vittorio nelle nuove trame

Ebbene, restando sempre nel campo delle ipotesi, proprio questa distanza tra Vittorio e Matilde potrebbe consentire a Marta di riconquistare di nuovo il cuore del suo ex compagno che si trova da solo a Milano.

Non si esclude che la figlia di Umberto possa riuscire dunque a trovare un modo per farsi perdonare da Conti e mettere da parte le incomprensioni e le sofferenze che ha provato nel momento in cui scelse di abbandonarlo e chiudere la loro relazione.

Conti concederà una seconda chance alla fotografa?