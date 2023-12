Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma su Rai 1 non si esclude che Tancredi possa decidere di non rinunciare a sua moglie Matilde e attendere fiducioso il suo ritorno in città. La signora Frigerio verrà convinta da Marta Guarnieri ad assentarsi per un po' di tempo da Milano, facendo sì che Tancredi allenti la rabbia che prova nei suoi confronti. A quel punto, quindi, l'uomo potrebbe cambiare idea, fiducioso nel fatto di poter assistere a un ritorno di fiamma con la sua amata.

Marta convince Matilde a lasciare Milano nei nuovi episodi de Il Paradiso 8

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera in programma fino al 22 dicembre in tv, rivelano che Marta deciderà di dare pieno supporto a suo cugino Tancredi, che continua a soffrire per la fine della sua relazione con Matilde.

Per tale motivo la figlia di Umberto deciderà di parlare con la diretta interessata e le chiederà di lasciare per un po' di tempo Milano, così da permettere a Tancredi di lasciarsi alle spalle questa situazione ed evitare di intraprendere azioni legali che possano metterla nei guai.

Matilde deciderà così di trasferirsi in Giappone per qualche tempo, con la speranza che Tancredi metta da parte il suo astio.

Tancredi e la speranza nel ritorno insieme alla moglie

L'assenza della donna a Milano permetterebbe a Tancredi di provare a superare ciò che c'è stato tra sua moglie e Vittorio ma, al tempo stesso, non si esclude che possa non voler arrendersi all'idea di aver perso la sua amata.

Tancredi, infatti, potrebbe aspettare fiducioso il rientro a Milano della sua amata e cercare così di riconquistare la sua fiducia per tornare a essere la coppia di un tempo.

Sant'Erasmo in questo modo non la darebbe vinta al suo antagonista Vittorio Conti che, approfittando della crisi sentimentale tra la Frigerio e Tancredi, si è intromesso e ha saputo far breccia nel cuore della sua ex socia in affari.

La sofferenza di Matilde al fianco di Tancredi

Un eventuale ritorno di fiamma fra i coniugi Sant' Erasmo non sarebbe ben gradito dagli spettatori e appassionati della soap opera, molti dei quali sui social sperano che Matilde possa decidere di mettere la parola fine definitivamente a questa relazione considerata "tossica".

In effetti la donna ha dimostrato più volte di essere intollerante alla relazione con suo marito e l'avvicinamento con Vittorio Conti le ha fatto ritrovare quel sorriso e quella spensieratezza che sembrava aver perso. La loro relazione potrebbe comunque essere messa in discussione dal ritorno di Marta Guarnieri, la quale non è escluso che possa avvicinarsi all'ex marito.