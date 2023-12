Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 e 5 dicembre rivelano che Tancredi si dirà pronto a tutto pur di riconquistare il cuore di sua moglie Matilde. Potrebbe venirgli in aiuto Umberto, che chiederà a Flora di intervenire per placare l'ira di Frigerio nei confronti del marito.

Vito si convincerà del fatto che sia giunto il momento di fare la proposta di matrimonio a Maria mentre Alfredo inizierà a sospettare del legame tra Agata e Leonardo.

Nel corso della puntata di lunedì pomeriggio Tancredi si dimostrerà disposto a tutto pur di riuscire a conquistare di nuovo il cuore di sua moglie Matilde.

La donna è profondamente ferita e amareggiata dopo aver scoperto che è stato proprio suo marito ad architettare la distruzione del mobilificio della sua famiglia, con quell'incendio che ha mandato in frantumi tutti i loro sacrifici.

Per tale motivo non avrà alcuna intenzione di perdonarlo e concedergli una seconda possibilità, anche se Tancredi proverà a giocarsi tutte le sue carte per uscirne vincitore.

Intanto anche Vittorio si mostrerà particolarmente demoralizzato per quanto è successo: Matilde ha saputo che lui era una delle poche persone che conosceva la verità, ma è rimasto in silenzio per tutto questo tempo.

Umberto chiede a Flora di parlare con Matilde

Umberto deciderà di chiedere a Flora di intervenire per riportare il sereno tra Matilde e Tancredi.

Il commendatore vuole che la sua compagna provi a convincere Matilde a tornare sui suoi passi e quindi perdonare il marito per quanto è accaduto.

Vito continuerà a essere impegnato con la fatidica proposta di nozze che vuole fare alla sua amata. Il giovane imprenditore penserà al modo in cui può riuscire a sorprendere la sua amata, del tutto ignara di quello che il fidanzato sta organizzando per lei.

Marcello sarà protagonista di uno scontro con una ragazza con la quale avrà anche un piccolo battibecco ma di cui non ha molte informazioni in merito. Solo in seguito si scoprirà che la ragazza misteriosa è la nipote di Armando Ferraris, arrivata a Milano per cercare un nuovo impiego lavorativo.

Alfredo inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto di Leonardo Crespi e finirà per credere che il ragazzo nutra un sentimento importante nei confronti di Irene.

Vito, invece, ha scelto di chiedere la mano della sua amata Maria: finalmente si è deciso a farle la proposta di matrimonio e ne parlerà anche con suo padre Ciro e con i vari amici della ragazza.

Vuole riuscire a stupire la stilista del grande magazzino e per tale motivo desidera fare in modo che quel momento sia perfetto.