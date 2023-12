Tra Marta e Matilde non si esclude che possa nascere una complicità nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste su Rai 1, al punto che le due donne si ritroverebbero a diventare amiche.

In un primo momento si era ipotizzato subito che le due si sarebbero ritrovate sul piede di guerra, complice il rapporto di entrambe con Vittorio Conti.

Le cose, però, non sono andate così, infatti Matilde ha scelto di fidarsi della sua presunta nemica accettando di trasferirsi in Giappone per qualche tempo e allontanarsi così dal marito.

Marta e Matilde si confrontano nelle prossime puntate

Le anticipazioni della soap opera fino al 12 gennaio rivelano che dopo il trasferimento momentaneo in Giappone, per allontanarsi da Tancredi e provare a fargli dimenticare la fine del loro matrimonio, Matilde ritornerà in Italia e potrà contare ancora una volta sul sostegno di Marta.

Tra le due donne ci sarà un primo vero confronto, durante il quale avranno la possibilità di parlare di Tancredi e Vittorio, analizzando la loro situazione sentimentale complicata per entrambe.

Marta, infatti, si ritroverà a soffrire dopo la fine della sua relazione con la persona che aveva incontrato in America e non potrà nascondere la sua amarezza mentre Matilde vorrà riprendere il suo legame con Vittorio, consapevole del fatto che Tancredi non le lascerà via libera facilmente.

Marta e Matilde non è escluso che diventino amiche ne Il Paradiso delle signore 8

Sta di fatto che con il passare degli episodi di questa ottava stagione della soap opera di Rai 1, il rapporto tra Frigerio e Guarnieri potrebbe intensificarsi ancora di più, al punto che le due si ritroverebbero a diventare amiche e a scambiarsi consigli sulle loro difficili situazioni sentimentali.

Un rapporto che indubbiamente finirebbe per spiazzare i loro conoscenti, in primis Vittorio Conti dato che la sua ex compagna e la sua attuale fidanzata si ritroverebbero a diventare amiche contro ogni previsione.

Marta non è escluso che possa far anche da paciere tra Matilde e Tancredi, tanto da convincere suo cugino a mettere da parte l'ascia da guerra nei confronti della moglie e lasciarla libera di viversi la sua nuova storia d'amore con Conti, accettando la situazione senza colpi di testa.

I fan ipotizzavano scontri accesi tra le due donne

Un colpo di scena che spiazzerebbe anche i numerosi fan della soap opera, molti dei quali avevano ipotizzato scontri accesi tra Marta e Frigerio a causa di Vittorio.

Gli sceneggiatori, invece, hanno scelto di sparigliare le carte in tavola puntando su una scelta del tutto inaspettata, incentrata sulla solidarietà femminile tra questi due amatissimi personaggi.