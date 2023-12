L'appuntamento con Il paradiso delle signore 8 non è in programma nel palinsesto di venerdì 8 dicembre su Rai 1: in via del tutto eccezionale la soap opera non sarà dunque in onda in tv, al suo posto ci sarà uno speciale del Tg1 che avrà come protagonista Papa Francesco, dedicato alla giornata di festa dell'Immacolata.

Dall'11 dicembre, però, ritornerà regolarmente in onda con le nuove puntate che saranno incentrate sul ritorno di Adelaide e Marta.

Perché la soap opera Il paradiso delle signore non va in onda l'8 dicembre

Per la giornata dell'8 dicembre il palinsesto di Rai 1 prevede una serie di modifiche sia nella fascia mattutina che in quella del pomeriggio: per le 10:30 è in programma uno speciale della trasmissione A sua immagine con Lorena Bianchetti, seguito dalla Santa Messa e dall'Angelus di Papa Francesco che farà saltare l'appuntamento con Storie Italiane di Eleonora Daniele.

A seguire, alle 15:45 è in programma uno speciale del Tg1 che mostrerà in diretta l'omaggio del Papa alla statua dell'Immacolata in Piazza di Spagna.

L'evento porterà alla cancellazione della soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, dato che alle 16:20 è in programma l'appuntamento con La vita in diretta.

Il ritorno di Marta Guarnieri nelle nuove puntate della soap di dicembre

La messa in onda della soap riprenderà regolarmente da lunedì 11 settembre con una nuova settimana che si preannuncia densa di colpi di scena e che sarà caratterizzata in primis dal rientro in scena di Marta Guarnieri.

Le anticipazioni rivelano che la donna si ripresenterà a Milano dopo un lungo periodo di assenza e che farà il suo rientro assieme alla zia Adelaide.

Un doppio ritorno destinato a creare un po' di scompiglio nelle trame della soap opera pomeridiana, in particolar modo nella vita di Vittorio Conti, che rivedrà la sua ex compagna a distanza di tempo dalla loro rottura.

Anche per Adelaide sarà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita e affrontare ciò che aveva lasciato in sospeso con il suo fidanzato Marcello Barbieri.

La love story tra Adelaide e Marcello Barbieri, dove eravamo rimasti

Dopo essere uscita allo scoperto con il giovane Barbieri, la contessa si ritrovò a fare i conti con il passato e con l'esistenza di una figlia di cui aveva sempre ignorato la presenza.

Per tale motivo scelse d trasferirsi dalla figlia, in Svizzera, per un po' di mesi cercando di recuperare il loro legame affettivo.

Adesso resta dunque da capire cosa accadrà con il suo ritorno e se deciderà di concedersi una seconda chance con Barbieri oppure si renderà conto di voler voltare definitivamente pagina.

A prestare il volto ad Adelaide dal 2018 è Vanessa Gravina, attrice 49enne già nota al grande pubblico per essere andata in scena anche in diverse rappresentazioni teatrali: una delle ultime in ordine di tempo quella che l'ha vista protagonista dello spettacolo Il piacere dell'onestà di Luigi Pirandello con la regia di Liliana Cavani.