Maria farà un gesto gentile nei confronti di Matteo nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 20 dicembre. Le anticipazioni annunciano che sarà lei a ricamare di nascosto le iniziali di Silvana sul foulard acquistato da Portelli. Nel frattempo, Flora chiederà a Umberto delle rassicurazioni dopo il ritorno di Adelaide e Guarnieri non esiterà a dargliele. Ci sarà spazio anche per Clara, sempre più curiosa di scoprire chi ha scritto la lettera a Botteri, mentre Marcello farà una sorpresa ad Adelaide. Infine, Marta avrà un'idea per aiutare Tancredi e farà una proposta a Matilde.

La gelosia di Flora sarà ancora evidente

Il ritorno di Adelaide preoccuperà Flora che non potrà nascondere la sua gelosia nei confronti di Umberto. La donna proverà a capire quanto la contessa possa influenzare ancora l'umore di Guarnieri, ma lui riuscirà a tranquillizzarla. Nel frattempo, Clara continuerà a pensare alla lettera trovata tra i libri e destinata a Gianlorenzo. La ragazza si impegnerà a cercare l'autrice della lettera, curiosa di confrontarsi con lei su Botteri. Marcello, invece, non riuscirà a rassegnarsi all'idea che la sua storia d'amore con Adelaide sia finita e per questo deciderà di agire. Barbieri farà un altro tentativo con lei organizzando una sorpresa. Sarà un giorno importante anche per Rosa che inizierà il suo primo giorno di lavoro al Paradiso delle signore.

Marta avrà un'idea per aiutare Tancredi e Matilde

Maria avrà un pensiero carino per Matteo. Dalle trame è possibile capire che la signorina Puglisi ricamerà personalmente le iniziali di Silvana sul foulard comprato da Matteo. Portelli aveva affidato questo compito a Concetta, ma evidentemente a Maria farà piacere fare qualcosa per il contabile, senza palesarsi.

Nel frattempo, dopo aver ascoltato cosa è successo tra Tancredi e sua moglie, Marta avrà un'idea. Per aiutare suo cugino a dimenticare Matilde, la figlia di Umberto si recherà da lei e le farà una proposta che lei deciderà di accettare. Successivamente, Matilde andrà a trovare Vittorio facendogli una sorpresa.

L'attenzione speciale di Maria per Matteo: un nuovo amore?

Il gesto di Maria nei confronti di Matteo fa riflettere. Perché la ragazza dovrebbe avere delle attenzioni speciali nei confronti del contabile, pur sapendo che lui è innamorato di lei? Maria potrebbe ricambiare i suoi sentimenti nonostante sia già fidanzata con Vito? La storia con Lamantia potrebbe vacillare, anche perché tra Matteo e Maria c'è già stato un bacio. La storia divide il pubblico de Il Paradiso signore che sui social ha espresso il suo parere. C'è chi fa il tifo per Vito e non apprezza l'ingresso di Matteo: "Hanno sporcato un'altra storia d'amore" e chi invece sogna Maria con Portelli: "Meglio Matteo per lei".