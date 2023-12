Matteo riceverà una telefonata nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di martedì 2 gennaio e sarà preoccupato perché vedrà che proviene dalla clinica in cui è ricoverata sua madre Silvana. Nel frattempo Gianlorenzo si confiderà con Concetta sulla sua storia d'amore con Ornella e la madre di Maria sarà pronta ad incoraggiarlo. Sarà una giornata importante per Vito che inaugurerà la nuova fabbrica con grande emozione. Infine, Tancredi sarà molto nervoso dopo aver letto un articolo di cronaca rosa e avrà uno scontro con Vittorio.

L'emozione per la nuova avventura di Vito con la fabbrica

Per Matteo arriverà una telefonata che lo metterà in agitazione . Il fratello di Marcello vedrà che il numero è quello della clinica in cui è ricoverata sua madre e non potrà fare a meno di preoccuparsi. Le trame non rivelano di cosa si tratta, quindi per il momento non resta che aspettare le prossime anticipazioni. Nel frattempo Vito sarà molto emozionato perché verrà inaugurata la nuova fabbrica. Il giovane Lamantia avrà dalla sua parte Vittorio, che saprà bene come infondergli il coraggio necessario per iniziare queta nuova avventura. Le cose non andranno altrettanto bene per Tancredi che dopo la partenza di Matilde dovrà anche affrontare le voci sul suo conto.

L'uomo, infatti, leggerà un articolo di cronaca rosa che allude alla fine del suo matrimonio e andrà su tutte le furie. Lo scontro con Vittorio sarà inevitabile.

Concetta ascolterà il racconto di Gianlorenzo sulla sua storia

L'incontro con Ornella al Paradiso delle signore non lascerà Gianlorenzo indifferente. Il cambiamento del sarto sarà evidente agli occhi di tutti e in particolare di Concetta che con lui lavora fianco a fianco.

Botteri confiderà alla madre di Maria il suo grande amore per Ornella, finito molti anni prima a causa di fraintendimenti. Concetta inviterà lo stilista a non arrendersi e ad andare avanti con i suoi sentimenti per la madre di suo figlio. La donna chiederà a Gianlorenzo di non rinunciare a un legame così speciale a causa della paura.

Botteri, Ornella e il loro bambino Matteo riusciranno a costruire una famiglia?

L'attore che interpreta Matteo è davvero il figlio di Luca Ferrante

Il piccolo Matteo è comparso nella soap italiana nelle scorse puntate e venerdì 22 dicembre si è scoperto che è il figlio di Gianlorenzo Botteri. La storia d'amore tra lo stilista e Ornella si era conclusa molti anni fa a causa di una mancanza di comunicazione tra i due. La madre di Botteri, infatti, non avendo mai sopportato la relazione di suo figlio gli ha nascosto la lettera di Ornella in un libro e lui ha sempre pensato che la sua amata lo avesse abbandonato. Gianlorenzo ha appena saputo di essere padre e si è chiarito con Ornella solo adesso. Il bambino che recita la parte di Matteo è davvero il figlio dell'attore che interpreta Gianlorenzo, Luca Ferrante.