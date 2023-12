Matteo stupirà Maria con un regalo nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda venerdì 22 dicembre. La signorina Puglisi sarà fortemente in imbarazzo e non saprà se accettare. Nel frattempo Salvatore sarà deluso nel sapere che Elvira passerà le vacanze di Natale con Tullio e la sua famiglia. Intanto emergerà la verità sul misterioso bambino che si era presentato al negozio: è il figlio di una donna che Botteri conosce molto bene. Infine Marta non riuscirà a parlare a papà Umberto della relazione avuta in America e Adelaide la spronerà a farlo.

Salvatore deluso dai progetti di Elvira per le vacanze

Dopo aver scoperto che Maria ha ricamato personalmente il foulard di sua madre, Matteo sarà piacevolmente colpito dal gesto della ragazza. Probabilmente per sdebitarsi, Portelli si presenterà dalla signorina Puglisi con un regalo che la metterà in seria difficoltà. Maria sarà imbarazzata e non saprà se accettare o meno il pensiero di Matteo.

Nel frattempo Salvatore scoprirà che Elvira trascorrerà le vacanze di Natale con Tullio e la sua famiglia. Le speranze di conquistare il cuore della ragazza per lui si faranno sempre più ridotte e inizierà a pensare se sia il caso di rassegnarsi.

Adelaide spronerà Marta a essere sincera con Umberto

Nelle precedenti puntate un bambino misterioso si è presentato al Paradiso delle signore per fare un regalo a sua madre.

Tutti sono stati colpiti dalla sua intraprendenza e si sono domandati chi fosse sua madre. Nella puntata in onda venerdì 22 dicembre emergerà chi è la madre del bimbo lascerà tutti senza parole, soprattutto Botteri. Non si esclude che la donna sia l'autrice della lettera indirizzata allo stilista che tanto aveva incuriosito Clara.

Anche a villa Guarnieri sarà tempo di scoperte ed emergerà che Marta ha avuto una relazione con qualcuno in America. La ragazza non troverà il coraggio di parlarne con Umberto, ma Adelaide la spronerà a dire a suo padre tutta la verità.

Ipotesi: Marta può nascondere un segreto importante che riguarda una relazione con un uomo

Perché Marta esiterà così tanto a parlare con Umberto? Tra lei e suo padre i rapporti sono stati sempre ottimi e questo atteggiamento è insolito per lei. Adelaide spingerà sua nipote a rivelare a suo padre quello che è accaduto in America e non si esclude che dietro tutte queste resistenze ci sia un segreto importante.

L'uomo con cui Marta ha avuto una relazione può ad esempio essere qualcuno che Umberto conosce bene e quindi potrebbe non approvare affatto la scelta di sua figlia. Un'altra ipotesi è essere quella di una gravidanza inattesa: Marta potrebbe essere tornata a Milano proprio perché incinta.