Adelaide torna nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 dicembre 2023. Un rientro anticipato e che non fa presupporre nulla di buono. Intanto, Tancredi legge una lettera lasciata incustodita da Flora e scopre che Matilde ha intenzione di andare fino in fondo chiedendo l'annullamento del matrimonio. La sua rabbia nei confronti di Vittorio crescerà ancora di più ma la sua frustrazione si riverserà sulla moglie, alla quale dirà di essere pronto a denunciarla per adulterio.

Matilde è ormai decisa a non tornare indietro e a vivere la sua storia d'amore con Vittorio alla luce del sole.

Tuttavia, si troverà in seri guai a causa della furia di Tancredi, completamente fuori controllo. Vittorio cercherà di proteggerla, ma non sa che anche per lui sta per arrivare una sorpresa inaspettata: il ritorno di Marta a Milano.

Il Paradiso delle signore puntate 11-15 dicembre: Adelaide torna a Milano

Finalmente ci sarà il momento del ritorno di Adelaide nel Il Paradiso delle signore, momento molto atteso dai telespettatori. La contessa avrà tempo e modo di raccontare come è andata con Odile, la figlia che credeva morta e che invece ha ritrovato in Svizzera.

Nel frattempo Maria sembra aver dimenticato Matteo ed è al settimo cielo per il matrimonio con Vito. La sua tranquillità potrebbe però essere apparente.

Vittorio e Matilde sono felici, ora vivono la loro storia d'amore. Peccato che Tancredi si metta subito all'opera per distruggere il loro legame e lo farà in modo terribile.

Tancredi pronto a denunciare Matilde per adulterio

Matilde questa volta non ha abbassato la testa e ha deciso di seguire il suo cuore, lasciandosi andare alla passione con Vittorio.

Non solo: chiederà l'annullamento del matrimonio viste le bugie troppo gravi che Tancredi le ha detto.

Il fatto di aver scoperto che Matilde e Vittorio sono una coppia farà crollare Tancredi: quest'ultimo dopo le suppliche passerà alle minacce. Ha in mente di denunciare la moglie per adulterio, rovinandole la vita.

Marta torna a Milano insieme ad Adelaide

Adelaide non rientrerà da sola a Milano. Con lei c'è Marta, che dopo tanto tempo tornerà a Milano e si troverà faccia a faccia con Vittorio, innamorato di Matilde. Ci si chiede come reagisca Guarnieri davanti al nuovo amore dell'ex marito.

Il ritorno di Marta non è casuale e di certo avrà un ruolo importante nelle nuove trame della soap. Chissà che riesca a far capitolare Vittorio e dare l'ennesima possibilità al loro matrimonio. Non si esclude nemmeno che Marta possa intrecciare una storia d'amore con un altro protagonista, ipotesi che stuzzica la fantasia dei telespettatori.