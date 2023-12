Adelaide farà infuriare Umberto nell'episodio della soap Il Paradiso delle Signore che sarà trasmesso il 21 dicembre su Rai 1. Il motivo? La contessa ha passato la notte fuori, infastidendo non poco il commendatore. Intanto Tancredi viene a sapere che Matilde ha lasciato Milano per andare in Giappone, ormai a fatto compiuto.

Occhio alla puntata di giovedì perché al grande magazzino si presenterà un misterioso bambino che cercherà un regalo per la madre. Il bimbo si scoprirà poi essere legato a uno dei protagonisti della soap.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: la rabbia di Umberto

Adelaide ha passato la notte fuori e dunque lontano da Villa Guarnieri. Il giorno seguente, Umberto la incontra e non nasconde la sua rabbia. Infastidito da quanto successo, la sorprende con una inaspettata reazione al limite della gelosia.

Matteo viene a sapere che le iniziali finemente ricamate sul foulard che ha intenzione di regalare alla mamma sono state realizzate da Maria e non da Concetta. Ne è colpito piacevolmente.

A proposito di sorprese - anche se meno gradite - Matilde lascia Milano per volare in Giappone e Tancredi lo scopre quando ormai lei è lontano.

Vittorio scopre che è stata Marta a consigliare a Matilde di partire

Al Paradiso delle signore arriva un bambino dall'aria misteriosa che cerca un regalo per la sua mamma. Solo nelle puntate successive si verrà a conoscenza della sua identità e del motivo per il quale Botteri ne rimarrà colpito.

Marta sa che Vittorio ha una relazione con Matilde e anche Conti verrà a sapere un retroscena inaspettato: è stata proprio Marta a consigliare a Frigerio di lasciare un po' Milano per chiarirsi le idee.

Umberto potrebbe essere ancora innamorato di Adelaide

Ci sono diversi indizi che fanno supporre che Umberto non abbia dimenticato Adelaide. Flora gli ha chiesto più volte di sposarlo, ma lui ha sempre tergiversato, nonostante le rassicurazioni.

Inoltre non ha esitato a cercarla quando la contessa aveva fatto perdere le sue tracce per recarsi in Svizzera per ritrovare la figlia che credeva morta, senza dare ascolto a Flora, contraria al suo coinvolgimento in questa complicata e spinosa faccenda.

E ora questa scenata di gelosia: se Adelaide è una donna libera e lui ha una relazione ormai consolidata con Flora, che senso ha infastidirsi così tanto per una notte passata fuori? Guarnieri è un uomo dalle idee moderne e la rabbia non può essere legata al 'buon comportamento' da tenere per una donna. C'è qualcosa di più che lo ha fatto arrabbiare così tanto e forse è riconducibile al fatto che sia ancora innamorato della contessa, ipotesi della quale è tutt'ora convinta Flora.