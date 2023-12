Gli episodi de Il Paradiso delle signore 8 in programma dall'11 al 15 dicembre rivelano che si assisterà al ritorno in scena di Marta Guarnieri, la quale tornerà in città assieme a sua zia Adelaide. Intanto fra Vito e Maria tutto procederà nel migliore dei modi, ma ciò non frenerà Matteo nel voler provare a riconquistare il cuore della stilista. Nel frattempo Matilde si renderà conto di essere innamorata di Vittorio e di non poter più mentire a sé stessa, motivo per il quale si informerà per procedere con l'annullamento delle nozze con Tancredi.

Matteo non si arrende con Maria Puglisi nelle nuove puntate della soap

Tra Vito e Maria tornerà ufficialmente il sereno e i due si mostreranno nuovamente complici e affiatati proprio come ai vecchi tempi. Una situazione a dir poco idilliaca che, tuttavia, non frenerà Matteo nel farsi avanti nuovamente con la stilista. Il giovane contabile non intende arrendersi e alla luce dei baci appassionati che in passato ci sono stati con la giovane Puglisi, intende giocarsi tutte le carte possibili per far breccia nel suo cuore.

Armando intanto scoprirà che la nipote Rosa ha dei problemi economici: la ragazza è seriamente in difficoltà per il pagamento della pensione presso la quale soggiorna a Milano.

Matilde vuole annullare il matrimonio: anticipazioni Il Paradiso al 15 dicembre

Gli spoiler delle prossime puntate della soap fino al 15 dicembre rivelano che Matilde si renderà conto di voler troncare il proprio matrimonio con Tancredi e chiederà consigli a un suo amico avvocato per procedere con l'annullamento ufficiale. La decisione della donna verrà ben presto scoperta dal diretto interessato che non la prenderà affatto bene.

Tancredi verrà a conoscenza del sentimento della moglie nei confronti del suo rivale Vittorio Conti e si dirà pronto a tutto pur di fargliela pagare. Addirittura Sant'Erasmo intende procedere con una denuncia per adulterio nei confronti della moglie e, a quel punto Vittorio deciderà di intervenire in prima persona e di affrontare il suo rivale.

Il ritorno di Marta e Adelaide

Ci sarà spazio anche per il ritorno di Adelaide che, dopo un lungo periodo di assenza dovuto al trasferimento in Svizzera per stare al fianco di sua figlia, deciderà di tornare a Milano e potrà riabbracciare i suoi cari. La contessa non arriverà da sola a villa Guarnieri, dato che sarà accompagnata dalla nipote Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

A distanza di circa due anni dal suo trasferimento in America, quindi Marta ritornerà a casa e potrà riabbracciare suo padre Umberto. Resta da capire come reagirà a tale ritorno il suo ormai ex marito Vittorio.