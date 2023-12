Il finale di stagione de Il Paradiso delle signore 8 potrebbe essere caratterizzato dal ritorno in città di Odile, la figlia della contessa Adelaide.

Non si esclude, infatti, che dopo il suo rientro in città dopo un periodo di assenza, Adelaide possa convincere la ragazza a trasferirsi da lei così da entrare in contatto con il suo mondo e con il suo ricco impero.

Le vicende della contessa Adelaide tornano al centro delle dinamiche della soap

Gli ultimi episodi della soap opera sono stati caratterizzati dal rientro in scena della contessa Adelaide, dopo un lungo periodo trascorso in Svizzera.

La donna, dopo aver saputo di avere una figlia, aveva scelto di lasciare Milano e tutti i suoi impegni per recuperare il legame con la figlia.

Le due sono riuscite a recuperare parte del tempo perso nel corso degli anni ma, fino a questo momento, Adelaide non è riuscita a portarla in Italia e a farle lasciare la sua vita in Svizzera, pur speranzosa di poterla convincere al più presto.

Adelaide può convincere sua figlia a trasferirsi da lei nel finale de Il Paradiso delle signore 8

Con il finale di questa ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, non si esclude che Adelaide possa compiere il "miracolo" e convincere la ragazza a raggiungerla a Milano e a trasferirsi da lei.

In questo modo Odile finirebbe per passare l'intera estate con la sua mamma ed entrare in contatto con il suo mondo.

La ragazza verrebbe trasportata all'interno del fantastico mondo del celebre grande magazzino milanese e non si esclude che con il passare del tempo possa diventarne un nuovo punto di riferimento.

In questo modo, infatti, Adelaide si ritroverebbe a poter contare su una nuova persona di fiducia pronta a supportarla e sostenerla nella complicata sfida tra il suo negozio e la Galleria Milano Moda che vede protagonisti Umberto e Tancredi.

I fan pronti a conoscere la vera figlia della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo

Una presenza che non passerebbe inosservata e renderebbe entusiasti anche i fan della soap opera che da tempo stanno sentendo parlare di Odile, ma fino a questo momento non hanno mai avuto modo di vederla dal vivo.

In un primo momento, infatti, c'era chi ipotizzava che questa figlia segreta della contessa potesse essere Marta Guarnieri, figlia del commendatore Umberto, dato che Adelaide aveva preferito non svelare neppure il suo nome.

Le cose però non stanno così: Marta è rientrata a Milano per riprendere in mano le redini della sua vita e lasciarsi alle spalle un periodo burrascoso vissuto in America e non per svelare di essere la figlia della contessa interpretata dall'attrice Vanessa Gravina.