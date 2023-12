Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste nel corso del 2024 su Rai 1 non si esclude che la contessa possa svelare di aver avuto un altro uomo durante il suo soggiorno in Svizzera.

In seguito al suo rientro a Milano, la donna si mostrerà particolarmente fredda nei confronti di Marcello, col quale aveva intrapreso una storia d'amore che sembrava essere seria.

E, il motivo di questo distacco, non si esclude possa essere legato all'esistenza di un altro uomo.

Adelaide si comporta con freddezza nei confronti di Marcello ne Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni riguardanti i nuovi appuntamenti con la soap che andranno in onda fino al 22 dicembre rivelano che il rientro a casa di Adelaide non sarà dei migliori per Marcello.

Il ragazzo sperava di poter ritornare a vivere la sua favola d'amore con la celebre contessa, ma si ritroverà a fare i conti con una donna decisamente diversa e cambiata.

Adelaide lascerà intendere di non essere affatto pronta e disposta a riprendere in mano le redini della loro relazione, finendo così anche per ferire il giovane Barbieri che aveva sempre creduto nel loro amore, nonostante la sostanziale differenza di età.

Marcello dimostrerà di non voler arrendersi e di essere comunque disposto a mettersi in gioco per cercare di conquistare il cuore della donna.

Adelaide non si esclude possa avere un altro uomo

Tuttavia, col passare degli episodi di questa ottava stagione potrebbe venire fuori che il vero motivo legato a questo distacco da parte della contessa, sarebbe un altro e avrebbe a che fare con un altro uomo.

Non si esclude che durante il lungo soggiorno in Svizzera, dove ha cercato di recuperare il rapporto con sua figlia Odile, la contessa possa aver perso la testa per un'altra persona, tanto da lasciarsi andare alla passione con lui e mettere in dubbio i sentimenti e la stessa storia d'amore con Marcello.

In questo caso si spiegherebbe il perché di questo cambio atteggiamento repentino da parte della donna che, nel giro di pochi mesi, ha dimostrato di aver completamente cambiato idea circa questa storia d'amore con Barbieri che aveva difeso a tutti i costi.

Marcello rischia l'ennesima batosta sentimentale con la contessa

Nel caso in cui questa ipotesi dovesse concretizzarsi, si tratterebbe dell'ennesima batosta da affrontare per Marcello.

Già nella passata stagione il ragazzo era apparso profondamente scosso dalla fine della sua storia d'amore con Ludovica, dopo che la donna scelse di coronare il suo sogno d'amore con Ferdinando Torrebruna, gettando all'aria quella che era stata la loro intensa storia d'amore che andava avanti da un po' di tempo.