Il ritorno della Contessa Adelaide rischia di mandare all'aria definitivamente la sua storia d'amore con Marcello Barbieri nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8.

Il fratellastro di Matteo Portelli cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi alla donna, ma ben presto si ritroverà a fare i conti con la sua freddezza e quella voglia di stare da sola, che rischierà di portare il ragazzo a una amara conclusione: Adelaide non è più innamorata di lui.

La storia d'amore tra Adelaide e Marcello

La relazione tra la contessa e Barbieri è nata timidamente nel corso della passata stagione della soap, dopo che la donna dovette fare i conti con l'addio definitivo di Umberto.

Il commendatore Guarnieri intraprese una nuova relazione con Flora Ravasi, dimostrando di voler mettere la parola fine a quello che c'era stato con la contessa.

Intanto Adelaide prese a cuore le sorti di Marcello, che desiderava diventare un pezzo grosso nell'alta società milanese e dopo averlo fatto studiare iniziò ad affidargli dei ruoli di un certo peso all'interni delle dinamiche del Circolo.

Tra i due sbocciò così l'amore, anche se in un primo momento la relazione venne vista come una sorta di vendetta da parte della contessa nei confronti del suo ex Umberto.

Adelaide torna ma è fredda con Marcello nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Col passare del tempo Adelaide dimostrò di provare sentimenti autentici nei confronti di Barbieri, ma nel momento in cui dovette partire per la Svizzera, scelse di mettere in stand-by la loro relazione.

A breve Adelaide tornerà nella puntata della soap opera prevista il 15 dicembre, dopodiché in quelle successive avrà modo di rivedere nuovamente anche Marcello.

La reazione della contessa non sarà delle migliori e Barbieri si renderà conto che c'è una certa freddezza nel loro rapporto e la donna non è pronta a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Marcello capisce che Adelaide non lo ama più

Un duro colpo per il ragazzo che, nelle puntate successive della soap, potrebbe rendersi conto del fatto che la contessa non provi più un vero sentimento nei suoi confronti.

Quell'amore che l'aveva portata a mettersi contro tutto e tutti per viversi questa relazione potrebbe essere scemato e Marcello si ritroverebbe nella posizione di dover accettare tale situazione e dare così una svolta importante alla sua vita.

Dopo l'addio di Ludovica che ha scelto di convolare a nozze con Ferdinando Torrebruna, Marcello si appresterebbe a fare i conti con l'ennesima delusione sentimentale, ma questa volta al suo fianco ci sarebbe il fratello Matteo Portelli pronto a sostenerlo e rincuorarlo.