In vista delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma a gennaio su Rai 1 non si esclude che Concetta possa scoprire che sua figlia Maria ha dei dubbi in merito alle nozze con Vito. Il motivo di questa situazione sarebbe ancora legato alla presenza costante di Matteo Portelli nella vita della donna, dato che il contabile del grande magazzino non ha intenzione di fare un passo indietro e rinunciare alla stilista. A quel punto Maria rischierebbe di mandare all'aria il progetto di matrimonio che stava costruendo con Vito, facendo crollare anche le certezze dei suoi familiari.

Matteo non intende arrendersi con Maria: a che punto siamo arrivati

L'appuntamento con le nuove puntate della soap opera in programma fino al 22 dicembre prevedono la presenza costante di Matteo Portelli nella vita d Maria. Il giovane dimostrerà di non avere intenzione di rinunciare alla stilista, sebbene ormai sia in procinto di convolare a nozze con Vito.

La donna ha accettato la proposta di nozze del suo fidanzato e si è detta disposta a iniziare un nuovo percorso di vita con lui, lasciandosi alle spalle ciò che c'è stato con Portelli. Sarà il contabile a non essere disposto a indietreggiare e, nel corso dei prossimi episodi, deciderà di stupire la giovane con un regalo di Natale. Un gesto che metterà in crisi Maria, la quale non saprà se accettarlo oppure no.

Concetta può scoprire che Maria ha dei dubbi sulle nozze ne Il Paradiso 8 di gennaio

Sta di fatto che questa presenza costante di Matteo nella vita della donna, rischia di metterla in profonda crisi durante gli episodi della soap opera in programma durante il mese di gennaio 2024.

Il sospetto è che Maria possa iniziare ad avere dei seri dubbi sulle sue nozze con Vito e ben presto anche sua mamma Concetta potrebbe scoprire quello che sta succedendo.

La donna, rendendosi conto della sofferenza di sua figlia, finirebbe per indagare e cercare di scoprire cosa sta succedendo, fino ad arrivare alla confessione da parte della stilista.

Tutto ciò spiazzerebbe senza ombra di dubbio mamma Concetta dato che, fino a questo momento, tutti i membri di casa Puglisi hanno fatto il tifo per queste nozze.

La possibile crisi d'amore di Maria Puglisi

A quel punto bisognerebbe capire se mamma Concetta spingerebbe sua figlia a non gettare all'aria ciò che sta costruendo con Vito, oppure se al contrario la spronerà a fare di testa sua e di viversi questa storia d'amore con Matteo Portelli.

I fan della soap opera, intanto, sui social sembrano augurarsi che Maria possa dare una svolta alla sua vita insieme a Portelli, interpretato da Danilo D'Agostino.