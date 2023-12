Marta Guarnieri si ritroverà in difficoltà dopo il suo rientro in città e nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 dicembre non saprà come dire al padre di aver avuto un altro uomo durante il lungo soggiorno in America.

Intanto Matilde deciderà di allontanarsi da Milano per qualche tempo e in gran segreto lascerà la città spiazzando suo marito Tancredi.

Maria, invece, si ritroverà a fare i conti con un regalo inaspettato da parte di Matteo Portelli che deciderà di sorprenderla in vista del Natale.

Matilde ascolta Marta e decide di andare via da Milano: anticipazioni Il Paradiso al 22/12

Matilde avrà un confronto con Marta durante i prossimi episodi della soap opera e le due donne si ritroveranno a discutere di Tancredi, mosso dall'ira e dalla sete di vendetta nei confronti della moglie che ha scelto di troncare il loro matrimonio per viversi la sua favola d'amore con Vittorio Conti.

Per tale motivo Marta consiglierà alla donna di lasciare per un po' di tempo Milano: solo in questo modo Tancredi potrà dimenticarla e mettere da parte questa sua vendetta spiccata nei confronti della donna, lasciandola libera di amare chi vuole.

Un consiglio che la Frigerio deciderà di seguire e senza dare troppe spiegazioni alle persone a lei care, deciderà di partire per il Giappone dove soggiornerà per un bel po' di settimane.

Marta non sa come dire al padre di avere avuto un altro uomo in America

Le anticipazioni della soap opera al 22 dicembre, però, rivelano che anche per Marta la situazione non sarà delle migliori dato che la donna si ritroverà in crisi perché non sa come confessare al padre ciò che le è successo in America.

La donna ha avuto una relazione con un altro uomo nonostante fosse ancora sposata ufficialmente con Vittorio Conti e adesso non sa come dirlo a suo padre Umberto.

Marta, però, potrà contare sul supporto di sua zia Adelaide che ancora una volta sarà al suo fianco e la spronerà a raccontare la verità al padre senza avere timori.

Il passato di Marta e la scelta di chiudere con Vittorio Conti

Nelle puntate della quarta stagione Marta aveva deciso di troncare il matrimonio con Vittorio alla luce delle incomprensioni che stavano rendendo tutto difficile.

A nulla valsero i tentativi di Conti che fino all'ultimo minuto pregò la sua amata di non lasciarlo da solo e di combattere per la loro relazione.

Marta scelse di staccare la spina da tutto e tutti, preferendo stabilirsi in America dove intraprese il suo nuovo percorso da fotografa professionista.

E proprio in America ebbe modo di conoscere un altro uomo, di cui non si hanno dettagli in merito, che riuscì a far breccia nel suo cuore.