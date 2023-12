Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 dicembre rivelano che Rosa continuerà a essere in difficoltà nella ricerca di un lavoro, motivo per il quale suo zio Armando le proporrà di iniziare un lavoro part-time all'interno del negozio di Vittorio Conti.

Marcello, invece si renderà conto che la contessa Adelaide vuole essere libera dal punto di vista sentimentale e non ha intenzione di impegnarsi in una relazione stabile con lui.

Rosa viene assunta al negozio di Vittorio Conti

La situazione di Rosa continuerà a non essere delle migliori, dato che la ragazza si troverà in grande difficoltà dal punto di vista economico e non riuscirà a trovare un lavoro che possa garantirle una certa stabilità a Milano.

Per tale motivo, suo zio Armando deciderà di intervenire e le proporrà un lavoro part-time all'interno del grande magazzino diretto da Vittorio Conti.

La ragazza non potrà tirarsi indietro e verrà così assunta per il periodo delle feste natalizie: darà una mano alle veneri in vista degli impegnativi giorni in cui il negozio sarà preso d'assalto per i tradizionali regali.

Per Matilde, invece, arriverà il momento di lasciare Milano: la donna deciderà di trasferirsi in Giappone per un po' di tempo, così da far perdere le sue tracce e far in modo che Tancredi possa mettere da parte l'astio che nutre nei suoi confronti dopo il loro allontanamento.

Adelaide vuole essere libera: anticipazioni Il Paradiso dal 18 al 22/12

Nel frattempo Marcello avrà modo di rivedere la contessa dopo la lunga separazione e si renderà conto che la sua amata intende essere una donna libera. Adelaide non vuole essere impegnata in una relazione e non riprenderà il legame affettivo con il giovane Barbieri.

Tuttavia Marcello non avrà intenzione di arrendersi facilmente e , forte del sentimento autentico che prova nei confronti della donna, deciderà di organizzarle una sorpresa.

Ipotesi: il possibile ritorno di fiamma tra Adelaide e Umberto

Nelle puntate precedenti, prima della partenza per Ginevra, la contessa Adelaide aveva scelto di mettere in stand-by la sua relazione con Marcello, sentendo il desiderio di lasciarlo libero.

Una scelta avvenuta poco dopo il riavvicinamento tra la donna e il suo ex Umberto Guarnieri, col quale ha ritrovato un feeling proprio dopo avergli confessato dell'esistenza di sua figlia Odile.

A questo punto non si esclude che il cuore della contessa possa battere ancora per il commendatore Guarnieri, tanto da assistere a un possibile ritorno di fiamma nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione.