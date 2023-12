Le due puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda il 21 e 22 dicembre ruotano attorno ad un altro mistero riguardante la relazione che Marta ha avuto negli USA con un uomo. La giovane Guarnieri non saprà come riferirlo al padre Umberto, soltanto la contessa Adelaide sarà messa al corrente della confidenza.

Spazio anche ad un mistero legato ad un bambino e sua madre. Tutto avrà inizio quando il piccolo si aggirerà nel negozio, intento a cercare un regalo per la madre in vista del Natale. Poco dopo apparirà anche la sua genitrice e Gianlorenzo Botteri resterà sorpreso alla sua vista.

Umberto chiede a Vittorio di stare lontano da Tancredi

Attraverso la puntata di giovedì 21 dicembre, il commendatore Guarnieri non sembrerà digerire la notizia che Adelaide Di Sant'Erasmo abbia trascorso un'intera nottata fuori dalla villa perciò non si tratterrà dal chiederle dove sia stata.

Matilde, che deciderà di dare retta al suggerimento di Marta, farà invece i bagagli e lascerà Milano per recarsi in Giappone. Quando suo marito lo verrà a sapere, sarà troppo tardi per poterla fermare poiché si troverà già in volo.

Nel frattempo Matteo resterà a bocca aperta dallo stupore in quanto a ricamare il foulard per sua madre è stata la donna che gli fa battere forte il cuore: Maria Puglisi.

Con l'avvicinarsi delle feste di Natale, un bambino si aggirerà poi tra gli scaffali del Paradiso delle Signore perché vorrebbe comprare un regalo per la madre.

Successivamente Umberto avrà modo di parlare anche con Vittorio, chiedendogli di non avvicinarsi a Tancredi per lasciare che la situazione si plachi. In tale circostanza Conti sarà messo al corrente che è stata la sua ex moglie a persuadere Matilde ad allontanarsi da Milano.

Marta non sa come informare il padre della sua relazione americana

Nell'ultimo appuntamento settimanale di questa daily soap, ovvero giorno venerdì 22 dicembre, vedremo Matteo Portelli decidere di comprare un regalo natalizio per Maria, ignaro che il gesto finirà per mettere la ragazza in una situazione alquanto imbarazzante: lo accetterà o lo rifiuterà?

Intanto Salvatore apprenderà che Elvira trascorrerà il periodo natalizio in compagnia della famiglia di Tullio.

A questo punto verrà poi fatta luce sull'identità del piccolo che si aggira al grande magazzino di Vittorio: lui e sua madre hanno qualcosa a che fare con Gianlorenzo Botteri.

Marta infine avrà i suoi problemi da affrontare adesso che è tornata a Milano. Confiderà ad Adelaide che quando si trovava negli States ha avuto una relazione non sapendo come parlarne al padre. La contessa farà del suo meglio per incentivarla a vuotare il sacco.

Chi è il bambino misterioso? Forse il figlio di Gianlorenzo Botteri

La settimana di Natale sarà dunque piena di magia per le trame della soap.

L'attenzione ruoterà attorno al bimbo intenzionato a comprare un dono di Natale per la madre.

Non è da escludere che si tratti del figlio di Gianlorenzo Botteri e che sua madre sia il suo grande amore perduto, autrice della misteriosa lettera indirizzata allo stilista tempo addietro.

Solo nelle prossime puntate ogni dubbio verrà fugato.