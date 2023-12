Negli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre Vito sarà deciso nel chiedere a Maria di diventare sua moglie e si rivolgerà ai suoi colleghi per aiutarlo in vista del giorno della proposta. Inoltre Matilde non avrà alcuna intenzione di perdonare Vittorio e Tancredi e confesserà a Flora di voler andare in Giappone, mentre Marcello si scontrerà duramente con una donna misteriosa.

Alfredo è certo che Leonardo sia interessato alla sua fidanzata Irene

Nella puntata di lunedì 4 dicembre Vito sarà convinto di chiedere a Maria se vuole diventare sua moglie.

Per riuscirci chiederà il supporto dei suoi amici e colleghi. Intanto Agata sarà contenta di iniziare il suo primo giorno di corso di disegno. Inoltre Matilde sarà in preda alla collera e non avrà alcuna voglia di concedere il perdono a Vittorio e Tancredi, nonostante il marito non si è arreso a tornare insieme a lei. Alfredo invece sarà sempre più geloso di Irene e sarà convinto del fatto che Leonardo provi dei sentimenti verso la sua fidanzata.

Nell'episodio di martedì 5 dicembre Umberto noterà la delusione di Di Sant'Erasmo ed inviterà Flora a parlare con Matilde per farle cambiare idea. Nel frattempo la giovane Ravasi avanzerà un'importante offerta di lavoro alla giovane Cipriani, la quale mediterà sulla propria carriera.

In tutto questo Marcello si scontrerà duramente con una giovane donna misteriosa appena conosciuta, mentre Lamantia ragionerà sulla migliore proposta di matrimonio da fare alla fidanzata. Agata invece vorrà sapere da Concetta che cosa hanno detto i suoi genitori a Roberto sulla loro opposizione al corso di disegno.

Flora è contraria ad aiutare Tancredi con Matilde

Secondo le anticipazioni di mercoledì 6 dicembre Vito chiederà al personale della sartoria di supportarlo nel fare la proposta di matrimonio a Maria. Intanto Marcello vedrà nuovamente la ragazza con la quale aveva litigato. Inoltre Tancredi vorrebbe essere aiutato da Flora nel tentativo di riconquistare la moglie, ma lei non sarà per nulla d'accordo.

Vittorio invece sarà propenso a scusarsi e a confessare i propri sentimenti a Matilde. Lei però non avrà alcuna intenzione di tornare sui suoi passi.

Irene scopre chi è il responsabile dell'offerta di lavoro che le è stata fatta

In base agli spoiler di giovedì 7 dicembre, Matteo apprenderà che Vito vuole convolare a nozze con Maria e nonostante sia amareggiato al pensiero di perderla, si proporrà di aiutare Lamantia nel suo intento. Intanto Irene non sarà contenta quando verrà a conoscenza da chi è partita la proposta lavorativa.

Infine Matilde rivelerà di voler lasciare Milano per il Giappone all'amica Flora, e lei racconterà tutto a Conti, nella speranza che i due possano riappacificarsi.