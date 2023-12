Jimena si scuserà con Jana nella puntata de La Promessa in onda giovedì 28 dicembre, affermando di non sapere come mai sia tornata in pessime condizioni dalla casa dei suoi genitori, dopo aver lavorato per loro. In questo modo vorrà evitare che qualcuno la ritenga responsabile del brutto stato in cui Jana è tornata nella tenuta.

Candela racconterà a tutta la servitù la tragedia della morte di suo marito, chiarendo una volta per tutte cosa è successo tra lei e Simona. Cruz continuerà a progettare l'omicidio della baronessa Elisa che, oltre a ostacolare l'eredità, la farà ingelosire con le sue avance ad Alonso.

Pia chiarirà con Gregorio i limiti del loro rapporto coniugale.

Le condizioni critiche di Jana e la preoccupazione di Manuel e Catalina

Il ritorno di Jana alla Promessa scuoterà tutti perché le condizioni della ragazza, dopo aver lavorato a casa dei duchi, saranno pessime. Manuel e Catalina avranno dei seri dubbi sulla sincerità di Jimena, per loro colpevole di quello che Jana ha passato alla tenuta dei suoi genitori. La moglie del marchesino, tuttavia, penserà di sviare i sospetti parlando subito con Jana. Jimena chiederà scusa alla cameriera per quello che le è accaduto e soprattutto fingerà di non riuscire a farsene una ragione. Nel frattempo la servitù coprirà i turni di Jana in modo che Petra non si accorga che la ragazza è malata, ma per i domestici ci sarà da affrontare anche il forte litigio di Simona e Candela che ormai non si parlano più.

Candela e Simona ai ferri corti, il piano di Martina fallisce

Per far riappacificare le due cuoche Martina penserà di rinchiuderle costringendole a chiarirsi, ma otterrà il risultato opposto. Simona e Candela continueranno a litigare pesantemente, lasciando intendere che tra loro non è possibile trovare un punto d'incontro. Candela deciderà di affrontare il suo doloroso passato parlandone con tutta la servitù.

Ai colleghi spiegherà che Custodio è stato ucciso dal marito di Simona ed è per questo che il loro rapporto è insanabile. Sarà tempo di chiarimenti anche per Pia, che porterà avanti con difficoltà la sua gravidanza. Oltre a questo la governante dovrà pensare al suo matrimonio con Gregorio e anche se sarà imbarazzante sarà molto chiara con lui: dovrà mantenere una certa distanza da lei nonostante siano sposati.

La baronessa Elisa, invece, continuerà a provocare Cruz con l'intento di farla impazzire. La donna insisterà affinché venga eseguito il testamento del barone de Linaja e annuncerà la sua partenza. Elisa, tuttavia, continuerà a flirtare con Alonso, facendo ingelosire Cruz. La marchesa si metterà d'accordo con Lorenzo per far fuori una volta per tutte la nuova arrivata, progettando un omicidio.

La lunga amicizia di Simona e Candela e la brusca rottura

Simona e Candela sono amiche da molti anni, ma tra loro qualcosa si è rotto per sempre quando le due donne hanno dovuto affrontare la morte del marito di Candela. Ricattata da padre Camilo, Simona è stata costretta a rivelare a Candela che il suo amato Custodio è stato ucciso da Tono, suo marito.

La donna ha spiegato che quando ha saputo dell'omicidio ha cacciato suo marito di casa, ma non lo ha denunciato per paura di rovinare la reputazione dei suoi figli. Quando Candela ha appreso tutto questo ha smesso di parlare con la sua amica che per anni le ha nascosto una verità così importante.