Il palazzo La Promessa si tinge di nuovi intrighi d'amore nelle puntate spagnole, dopo che Abel minaccerà Jana di rendere pubblica la sua storia d'amore segreta con Manuel. Intanto la vita di Curro cambia per sempre quando Manuel lo nomina Barone di Linaja, ereditando il titolo nobiliare del defunto Juan. Un grande smacco per Lorenzo che deve fare i conti con le vere origini di Curro e di conseguenza non può più portare avanti il suo teatrino per mettere le mani sull'eredità di Juan.

Torna un personaggio molto amato e che è stato lontano per un lungo periodo di tempo: si tratta di Leonor, che arrivò quasi a togliersi la vita per l'amore non ricambiato e che fu salvata all'ultimo minuto.

Quale ruolo avrà ora nella soap? Di certo, il suo rientro non è casuale.

Curro diventa nobile, è il nuovo Barone di Linaja

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole La Promessa vedranno Manuel avvicinarsi molto a Curro, tanto da nominarlo Barone di Linaja affinché non venga privato del titolo nobiliare, con grande disappunto di Cruz e Lorenzo.

Intanto, l'obbligata partenza di Jimena ha avuto gravi ripercussioni a palazzo e Cruz è stata costretta a informare le persone a lei più vicine, compreso il figlio Manuel, di quello che è realmente accaduto: è stata lei ad appiccare l'incendio che ha quasi ucciso Catalina, ora in lenta ripresa. Ed è per questo motivo che i suoi genitori hanno deciso di portarla con loro a casa, sperando che torni a essere lucida.

Il ricatto di Abel che mette in ginocchio Jana

Abel non è affatto disposto a perdere Jana. Geloso di Manuel, arriverà a ricattarla promettendole che, qualora non stia al suo fianco, dirà a tutto il palazzo di essere a conoscenza della storia d'amore segreta che ha con Manuel. Una rivelazione che le costerebbe il posto e forse anche la vita.

Catalina inizierà invece a fare progetti sul futuro riguardo la sua nuova vita dopo l'incendio. La giovane organizza un viaggio con Pelayo senza sapere che si è messa in una situazione molto pericolosa. Fu proprio Pelayo a convincere Jimena a narcotizzarla e poi rapirla.

Alla villa tornerà inaspettatamente Leonor, assente da molto tempo.

La giovane e fragile ragazza potrebbe trovarsi ancora nei guai a causa di un amore sbagliato.

Abel, un lupo travestito da agnello è pronto a colpire ancora

Il medico chiamato da Cruz per seguire la gravidanza di Jimena è visto da tutti gli abitanti del palazzo come una persona buona. La realtà è però ben diversa. Sarà lui a stringere un patto con la moglie di Manuel per aiutarla a fingere un aborto segreto che nelle puntate spagnole La Promessa ancora non è venuto alla luce.

Per fare colpo su Jana, l'ha aiutata a riportare a casa il figlio di Pia, ma solo per interesse. La sua vera indole si è palesata di nuovo, pronto a distruggere Jana una volta saputo che ha una storia d'amore con il rivale Manuel.