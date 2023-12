Nelle prossime puntate de La promessa in programma tra qualche settimana su Canale 5, Lorenzo de La Mata e Elisa de Grazalema decideranno di allearsi per far impazzire Cruz instillandole il dubbio sul loro rapporto.

Anticipazioni La Promessa: Cruz chiede a Petra di avvelenare Elisa, il piano fallisce

Cruz proporrà a Lorenzo di aiutarla a eliminare Elisa prima che metta le mani su un terzo dell'eredità lasciata del defunto barone Juan. Il capitano de La Mata darà l'impressione di accettare la sua idea studiando nei minimi dettagli il piano per far sembrare accidentale la morte della baronessa.

In realtà, l'uomo non vorrà far del male ad Elisa, avendo intenzione a portare avanti la loro relazione segreta. Per questo motivo, ogni tentativo di nuocere alla baronessa finirà male.

Poi Cruz chiederà aiuto a Petra: la marchesa ordinerà alla sua dama di compagnia di avvelenare il latte destinato a Elisa. Ma lo stratagemma di Cruz non avrà gli esiti sperati, in quanto Lorenzo impedirà alla baronessa di bere la bevanda avvelenata. A quel punto Elisa darà vita a una controffensiva.

Lorenzo e la baronessa vogliono far impazzire la marchesa

Il mattino seguente, Elisa scenderà giù a fare colazione dove tra le lacrime rivelerà che un gatto è morto dopo aver bevuto il latte destinato a lei. Le parole non colpiranno nessuno dei presenti eccetto Cruz, la quale inizierà a sospettare che Elisa e Lorenzo siano segretamente alleati.

Di conseguenza, la marchesa inizierà a spiare ogni mossa di suo cognato che però intanto non resterà con le mani in mano.

Il capitano de La Mata suggerirà a Elisa di avvicinarsi sempre di più a lui per far credere a Cruz che abbiano una relazione. In pratica i due si mostreranno sempre più complici davanti a Petra, all'opposto rispetto all'astio mostrato fino a poco tempo prima.

Questo sarà un modo per innescare i dubbi di Cruz, che poi vorrà vederci chiaro. In seguito Lorenzo e Elisa ovviamente intenderanno negare di avere una storia davanti agli altri ospiti della tenuta, per far credere che la marchesa stia diventando pazza.

Lorenzo de La Mata: non è il padre biologico di Curro

Lorenzo de La Mata è uno degli assoluti protagonisti de La Promessa.

L'uomo è arrivato alla tenuta per presenziare all'apertura del testamento del barone Juan, ucciso da Pia nel tentativo di salvare Teresa da un abuso.

Questo arrivo non è stato accolto nei migliori dei modi da Curro, il quale con il padre ha sempre avuto un rapporto burrascoso. I telespettatori poi hanno scoperto che Lorenzo e Curro non sono in realtà padre e figlio. Il capitano de La Mata ha infatti svelato che il giovane è il frutto di una relazione extraconiugale di Eugenia.