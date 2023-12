Cruz è uno dei personaggi chiave della soap opera La Promessa, che tanto sta piacendo al pubblico di Canale 5. Sin dalle prime puntate andate ha mostrato comportamenti decisamente preoccupanti, che hanno subito fatto pensare a un disturbo della personalità di tipo narcisistico. Del resto molti dei protagonisti della soap sembrano corrispondere perfettamente alla descrizione in chiave psicodiagnostica di precise patologie psichiatriche. Dalle anticipazioni su ciò che sarà capace di fare Cruz non si può che confermare questa ipotesi.

Cruz e la penosa festa di compleanno

Nelle primissime puntate della soap La Promessa, Cruz e la sua famiglia versavano in condizioni economiche pessime. Proprio per questo hanno costretto Manuel a sposare Jimena, così da poter beneficiare della sua dote. In quel periodo non roseo ricorreva il compleanno di Cruz, che era solita festeggiare con feste sfarzose.

Pur essendo rimasta senza il becco di un quattrino, Cruz non ha rinunciato alla sua festa, arrivando a rubare la spilla tanto cara a Catalina per rivenderla al banco dei pegni. Fu una festa piuttosto penosa, senza calore e solo finalizzata al desiderio incontrollabile di Cruz di farsi ammirare e di far vedere agli altri la sua grandiosità.

La spiegazione del rapporto malato tra Cruz e Petra

Cruz ha come serva e fedele cameriera Petra, alla quale si sente in diritto di chiedere e pretendere ogni cosa. La costringerà persino a commettere un omicidio ai danni di Elisa, la baronessa alla quale spetta parte dell'eredità di Juan. Perché? Anche in questo caso la spiegazione può derivare da uno dei tratti chiave del disturbo narcisistico della personalità ovvero la totale mancanza di empatia che spesso sfocia nello sfruttamento e nella manipolazione.

Chi ha questo disturbo tende a stringere legami per un proprio tornaconto personale o per ricevere gratificazioni, cosa che abitualmente fa la sottomessa Petra.

Cruz finirà al sanatorio nelle prossime puntate La Promessa

Come accennato prima, Cruz ha anche tratti di disturbo antisociale di personalità. Si è visto quando ha commesso il suo primo omicidio, comportandosi poi come se nulla fosse.

Nelle prossime puntate, quando il piano di avvelenare Elisa con del tè servito da Petra non funzionerà, Cruz perderà il controllo e cercherà di strangolare la baronessa.

A fermarla prima che sia troppo tardi sarà Alonso, che la costringerà a entrare in sanatorio per evitare che Elisa possa denunciarla. Anche in quell'occasione Cruz non mostrerà alcun pentimento, ma solo ulteriore voglia di vendetta. Anche Jimena soffre di disturbo di personalità antisociale e un'ulteriore conferma l'abbiamo avuta dalle ultime anticipazioni, che hanno raccontato cosa è stata capace di fare: incendiare la camera di Catalina dopo averla narcotizzata, per poi andare dai suoi genitori senza la minima consapevolezza.