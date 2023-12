Nella puntata de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere il 28 dicembre, in prima visione sui teleschermi di Canale 5, Cruz sarà sempre più decisa a vendicarsi di Elisa. La donna, con l'aiuto di Lorenzo, organizzerà un piano per uccidere la baronessa e impedirle così di mettere le mani sull'eredità del defunto barone.

Anticipazioni La Promessa: Cruz mette a punto un piano per eliminare Elisa

Tutta la servitù aiuterà Jana a fare le faccende domestiche in modo che Petra non si accorga che non è tornata a lavoro a causa delle sue fragili condizioni di salute.

Jimena, intanto, porgerà le porgerà le sue scuse dichiarando di non sapere cosa sia successo alla tenuta dei suoi genitori. Simona e Candela si renderanno protagoniste di nuovi scontri, nonostante il tentativo di pace architettato da Martina. Le due cuoche faranno capire che la loro amicizia è ormai finita.

Pia avrà qualche problema con la gravidanza che la metterà in difficoltà con Gregorio. La governante sarà costretta a mettere in chiaro di non voler aver rapporti intimi con lui almeno fino alla nascita del bambino. Cruz invece, insieme a Lorenzo, metterà a punto un piano per eliminare una volta per tutte Elisa.

Jana si rifiuta di avere una relazione con Manuel

Cruz crederà che l'unica soluzione sia quella di uccidere Elisa, in questo modo le impedirà di mettere le mani sull'eredità del defunto barone.

Lorenzo nutrirà dei dubbi a riguardo. Candela, intanto, svelerà ai colleghi la verità sulla scomparsa di suo marito Custodio. Alonso racconterà a Cruz le nuove idee che ha per la loro tenuta, ma la marchesa sembrerà non gradire la cosa quando scoprirà che c'è di mezzo lo zampino di Catalina. Pertanto farà promettere ad Alonso che il futuro de La Promessa rimarrà nelle mani di Manuel.

Elisa deciderà di partire, sebbene prima voglia che venga letto il testamento del defunto barone. Durante la conversazione la baronessa scatenerà la gelosia di Cruz, viste le sue attenzioni per Alonso. Jana, invece, si rifiuterà di avere una relazione con Manuel, mentre Martina informerà Lope che Salvador è morto in battaglia.

Curro, da una confessione di Jana, capirà di non essere figlio né di Lorenzo né di Eugenia.

L'arrivo di Elisa a La Promessa

Elisa sta facendo molto chiacchierare i fan de La Promessa. La baronessa è arrivato alla tenuta della famiglia Lujan dopo aver scoperto di ricevere una parte dell'eredità del defunto barone Juan. Purtroppo il suo arrivo ha destato il malcontento di Cruz, soprattutto quando ha appreso che Elisa ha avuto in passato una storia con Alonso. Per questo motivo la marchesa è pronta a tutto pur di non far riscuotere alla baronessa l'eredità di suo padre Juan.