Curro sarà molto giù nella puntata de La Promessa che andrà in onda giovedì 4 gennaio. Le anticipazioni annunciano che il nipote di Cruz andrà a trovare Eugenia in sanatorio, ma lei non lo riconoscerà. Nel frattempo Pia e Jana ipotizzeranno che il ragazzo possa essere figlio del barone e di Dolores. Ci sarà anche uno scontro tra Cruz e Lorenzo, perché la baronessa capirà il doppio gioco di suo cognato, anche se lui proverà a rassicurarla.

Cruz sempre più infastidita dalla presenza di Elisa

Per Curro sarà una giornata molto difficile, in quanto tornerà dal sanatorio molto deluso.

Racconterà a Jana di essere andato a trovare sua madre, ma lei non lo ha neanche riconosciuto. Nel frattempo Pia continuerà a indagare su Dolores e chiederà sue notizie a Simona, che rivelerà che dietro alla sua sparizione dalla tenuta c'è stato un uomo potente. Ripensando alle parole della cuoca, Jana e Pia saranno sempre più convinte che Curro possa essere figlio del Barone de Linaja e di Dolores. La situazione alla tenuta si farà molto tesa per Cruz, indispettita dalla permanenza della baronessa Elisa a La Promessa. Dopo il fallimento dell'avvelenamento di Elisa, inoltre, la marchesa sospetterà dell'onestà di Lorenzo, che continuerà a stuzzicarla. L'uomo si farà sorprendere da Cruz in un atteggiamento piuttosto ambiguo con la baronessa e questo scatenerà ancora di più i sospetti nella donna.

Jimena gelosa di Manuel e Blanca

Cruz affronterà Lorenzo accusandolo di fare il doppio gioco, ma lui riuscirà a convincerla del contrario. Il marito di Eugenia dirà a Cruz che la sua gentilezza nei confronti di Elisa è solo una tattica per creare un alibi. Quando la uccideranno nessuno potrà sospettare di lui se dimostrerà di essere molto legato alla donna.

Nel frattempo la presenza di Blanca darà sempre più fastidio a Jimena, che chiederà direttamente alla ragazza se sia innamorata di Manuel. Blanca sarà molto chiara dicendole di provare per lui solo un grande affetto fraterno. Gregorio annuncerà a Romulo che presto cercherà una nuova casa per la sua famiglia.

Le vecchie ruggini tra Gregorio e Romulo

Tra Romulo e Gregorio i rapporti sono sempre stati tesi sin dall'arrivo a La Promessa del nuovo maggiordomo. Con il passare del tempo, però, Gregorio ha rivelato il motivo della sua ostilità nei confronti di Romulo. Ha spiegato di avere un conto in sospeso con il maggiordomo dei Lujan perché il suo fratello minore è morto anni fa per colpa sua. A quei tempi Romulo prestava servizio in una fattoria e ha permesso al fratello di Gregorio di domare un puledro pur non avendo nessuna esperienza in quel campo. Il giovane Mateo, questo il nome del ragazzo, è caduto e ha perso la vita e per questo Gregorio ha serbato rancore per anni nei confronti di Romulo.