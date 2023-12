Negli episodi de La Promessa in onda da lunedì 4 a venerdì 8 dicembre Jimena, dopo le accuse di Manuel sul fatto di averlo manipolato quando stava male, sarà infuriato con lui e lo allontanerà in ogni modo. Inoltre Cruz si mostrerà gelosa di fronte ad Elisa De Grazalema, quando le farà presente di avere conosciuto Don Alonso in passato. Don Gregorio invece annuncerà a tutti di essere il padre del bambino che aspetta Pia.

Don Alonso non ricorda di avere già conosciuto in passato Elisa De Grazalema

Nella puntata de La Promessa in onda lunedì 4 dicembre, l'apertura del testamento ha determinato la scoperta che tutto il patrimonio del Barone non andrà in eredità solo alla figlie, ma pure ad una certa Elisa De Grazalema.

Don Alonso in particolare si attiverà per capire chi è realmente questa ragazza. Il marchese però non ricorderà assolutamente che la baronessa l'ha già conosciuta in passato.

Nell'episodio di martedì 5 dicembre, Petra ha svelato davanti a tutti la gravidanza di Pia. Questo ha portato la marchesa ad assumere dei provvedimenti contro la governante. Cruz si confronterà con la ragazza e la incolperà di avere raccontato menzogne per molto tempo. Con grande stupore di tutti, Don Gregorio interverrà prontamente in difesa di Pia e racconterà di essere il padre del bambino.

Catalina chiede al padre di farle vedere il palazzo di Cordoba

Secondo le anticipazioni di mercoledì 6 dicembre, Lope sarà ancora segretamente innamorato di Maria.

Il cuoco esternerà i suoi sentimenti verso la ragazza a Mauro. Intanto Catalina esorterà suo padre a farle vedere il palazzo di Cordoba, che ha avuto in eredità dalla matrigna. La giovane Lujan chiederà però che la marchesa non venga informata di questa cosa.

Nella puntata di giovedì 7 dicembre, Manuel sarà ormai convinto che Jimena gli ha mentito e proverà a trovare delle prove che possano inchiodarla davanti alle sue responsabilità.

La ragazza di fronte alle ripetute accuse del marito, avrà una reazione totalmente inattesa.

Cruz decide di invitare Elisa De Grazalema alla tenuta

In base agli spoiler di venerdì 8 dicembre, Cruz manderà un invito presso la tenuta ad Elisa De Grazalema. Quest'ultima non appena giungerà, farà innervosire ed ingelosire la marchesa raccontando di conoscere Don Alonso da molto tempo.

Intanto Jimena sarà infuriata con Manuel e manterrà le distanze da lui. Il giovane proverà a riconciliarsi con la moglie, ma lei non ne vorrà sapere ed inizierà ad avere degli atteggiamenti scontrosi.

In tutto questo in cucina proseguiranno gli attriti tra Simona e Candela, con Lope che proverà a far calmare le due donne. Infine Petra continuerà ad infastidire Pia, arrivando pure a denigrarla ripetutamente. La giovane Castillo però non sarà sola, in quanto Don Gregorio gli mostrerà tutta la sua vicinanza.