In base agli spoiler degli episodi de La Promessa in onda dal 18 al 22 dicembre, Cruz scoprirà che Elisa ha raccontato molte bugie e correrà ad informare subito Don Alonso e Lorenzo.

Jana Exposito invece tornerà alla tenuta e non starà bene, mentre Catalina si infurierà con Jimena in quanto la cognata ha incitato Segismondo a corteggiarla.

Pia e Candela riescono a chiarire le incomprensioni dell'ultimo periodo

Manuel proverà a far capire al padre il motivo per il quale è amante del volo e gli farà fare un giro con lui. Intanto Lope darà a Maria la scatola musicale che le aveva dato in dono Salvador.

La cameriera rinverrà al suo interno un anello e penserà che sia stato messo lì dal suo fidanzato. Alla tenuta giungeranno inoltre dei fiori per Catalina e si apprenderà che sono stati inviati da Segismondo, un giovane che ha preso parte alle nozze di Jimena e Manuel.

E mentre Petra esorterà Don Romulo a mettersi contro Pia, Don Alonso e Lorenzo tenteranno di capire a quanto ammonti la cifra che Elisa ha ereditato dal Barone.

Lope riporta la calma in cucina

Il comportamento di Elisa De Grazamela risulterà sempre più insolito. Cruz allora osserverà ogni sua mossa e riuscirà a scoprire delle notizie importanti. La marchesa infatti ascolterà una sua chiamata e verrà a conoscenza che era il marito della baronessa ad avere ottimi rapporti con il Barone: durante una crociera lei e Juan si sono dati alla passione.

La donna riferirà ogni cosa a Don Alonso e Lorenzo. Intanto in cucina ci sarà una lite furibonda tra Simona e Candela. Le due arriveranno a tirarsi l'una contro l'altra pure ortaggi e farina. Lope sarà costretto ad intervenire per riportare la calma e caccerà via entrambe.

Nel frattempo i camerieri saranno pronti a partecipare al ricevimento di Pia e Don Gregorio.

La governante però non starà bene e trascorrerà la serata nella sua camera. In tutto questo Catalina non sarà felice del nuovo corteggiatore e si infurierà quando scoprirà che è stato tutto opera di Jimena. La giovane Lujan inviterà espressamente la cognata a non intromettersi nelle sue questioni personali.

Inoltre Jana all'improvviso tornerà alla tenuta e le sue condizioni non saranno delle migliori.

Maria e Mauro la porteranno subito in camera e comunicheranno a Manuel quanto accaduto e lui non vedrà l'ora di vedere la giovane Exposito.

La figura di Elisa

Nelle puntate precedenti è apparsa in primo piano la figura di Elisa De Grazamela, che ha portato scompiglio nella famiglia Lujan. La baronessa ha svelato a Cruz di avere avuto in passato una relazione con Don Alonso e da quel momento in poi la marchesa ha cercato in ogni modo di trovare qualche notizia che potesse screditarla. In tal senso l'avere appreso che la donna ha raccontato molte bugie in merito al rapporto con il Barone, potrebbe rivelarsi importante per non farle avere l'intera eredità.