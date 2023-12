Le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata della serie tv Lea - I nostri figli 2 in programma domenica 3 dicembre su Rai 1 rivelano che l'infermiera Lea Castelli cercherà di lasciarsi alle spalle le incomprensioni con Arturo e proverà a dargli una seconda chance. Ben presto, però, la donna si renderà conto che la situazione è ben più complicata del previsto; intanto Marco capirà di essere ancora innamorato di Lea e si dirà pronto a riconquistarla.

Lea pronta a concedere una seconda chance ad Arturo, ma poi ci ripensa

Il primo episodio della puntata finale si intitola "Ogni fine è un inizio": Lea Castelli nonostante la profonda delusione per il tradimento di Arturo deciderà di dargli una seconda possibilità.

La donna si dirà pronta a ricominciare da zero e provare a salvare il loro rapporto anche se, ogni suo buon proposito, sparirà nel momento in cui Emma tornerà a Ferrara. Lea si renderà conto di non avere più a che fare con l'uomo che aveva conosciuto e di cui si era innamorata, tanto da essere pronta a gettare la spugna.

Intanto Michela e Pietro si dedicheranno all'organizzazione delle loro nozze e, a tal proposito, Marco deciderà di fare loro una proposta: festeggiare il giorno del fatidico sì all'interno del casale che appartiene a lui e a Lea.

Nel frattempo Bruno si ritroverà nei guai dopo aver compiuto un errore sul lavoro: tanto basterà per far cadere la maschera e far emergere tutta la verità sul suo conto.

Lea vivrà anche un momento di profonda commozione quando la piccola Martina si rivolgerà a lei chiamandola "mamma".

Castelli chiude con Arturo e volta pagina: anticipazioni Lea 2 finale del 3 dicembre

L'ultimo episodio di questa seconda stagione della fiction si intitola "L'isola dell'amore". Lea Castelli deciderà di mettere definitivamente la parola fine al suo rapporto con Arturo e si dirà pronta a voltare pagina, cambiando anche casa.

Intanto Andrea si renderà protagonista di un colpo di testa che potrebbe costargli caro. L'uomo fuggirà via con Maria, lasciando l'ospedale in condizioni di salute che non sono affatto positive.

Bruno si ritroverà con le spalle al muro per il suo doppio gioco in ospedale e sarà costretto a dover scusarsi con Olga e le varie infermiere.

Intanto Pietro e Michela riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore e diventeranno così marito e moglie.

Infine Marco si renderà conto di non avere più dubbi sui suoi sentimenti: è ancora innamorato di Lea e, a questo punto, bisognerà capire se l'infermiera è ancora interessata.