Le novità della programmazione di Rai 1 per il 2024 prevedono il ritorno in daytime de L'Eredità, il fortunato quiz a premi che si ritroverà a prendere il posto di Reazione a catena nella fascia del preserale dall'1 gennaio in poi.

Tra i ritorni spicca anche quello di Doc 3 - Nelle tue mani, la serie medical con Luca Argentero anche quest'anno suddivisa in otto puntate che partiranno l'11 gennaio.

Tra gli eventi del nuovo anno spicca quello con il Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus, in programma dal 6 al 10 febbraio, mentre su Rai 2 a febbraio tornerà l'appuntamento con Mare Fuori 4.

L'Eredità riparte con Marco Liorni dal 1° gennaio 2023

L'Eredità tornerà in onda a distanza di sei mesi dalla messa in onda dell'ultima puntata condotta da Flavio Insinna.

Il quiz sarà nuovamente trasmesso dal 1° gennaio 2024 in poi su Rai 1 dalle 18:45 alle 20 circa e quest'anno sarà condotto da Marco Liorni, attualmente già al timone di Reazione a catena.

Sarà ancora lui a tenere in mano le redini del preserale e a sfidare così la concorrenza rappresentata da Paolo Bonolis, che sarà al timone della nuova stagione di Avanti un altro in onda su Canale 5.

Reazione a catena si fermerà dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista auditel, ma tornerà in onda nuovamente da giugno 2024 in poi.

Doc 3 - Nelle tue mani torna con 8 nuove puntate in prime time

In prima serata, tra le novità del 2024, spicca il ritorno di Doc 3 - Nelle tue mani, la serie medical che vede protagonista Luca Argentero.

Complessivamente sono previste 8 prime serate su Rai 1 per un totale di sedici episodi che troveranno spazio a partire da giovedì 11 gennaio.

Tra le novità di questa stagione spicca il debutto di Giacomo Giorgio, il giovane e talentuoso attore che vestirà i panni di Federico Lentini, un nuovo specializzando dell'ospedale.

Su Rai 2, invece, spazio al ritorno di Mare Fuori 4, la cui messa in onda è in programma a partire dal prossimo febbraio 2024 in poi.

Il Festival di Sanremo previsto dal 6 al 10 febbraio 2024 su Rai 1

Uno degli eventi più attesi dell'anno, però, sarà il Festival di Sanremo 2024, il quinto condotto e diretto da Amadeus.

La messa in onda è prevista dal 6 al 10 febbraio nella fascia serale di Rai 1. Per quest'anno il presentatore ha già anticipato che la lunga diretta non finirà mai prima delle 2 notte.

Svelati anche i nomi dei co-conduttori che saranno al fianco di Amadeus nel corso delle cinque serate: si partirà con Marco Mengoni, trionfatore della passata edizione del Festival.

Alla seconda serata arriverà la cantante Giorgia, dopodiché sarà la volta di Teresa Mannino mentre alla quarta serata arriverà Lorella Cuccarini e per finire sarà la volta di Rosario Fiorello, mattatore della serata finale.