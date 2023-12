"Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità": inizia così la replica di Stefano De Martino alle parole dell'ex moglie Belen Rodriguez, che ospite a Domenica In aveva spiegato i motivi che l'hanno condotta a dare l'addio al marito.

Per la replica, a dirla tutta molto pacata e dai toni leggeri, De Martino ha invece scelto il salotto di Che tempo fa, laddove ha risposto alle insinuazioni sul suo conto precisando di provare ancora dell'affetto verso la Rodriguez con cui ha anche un figlio, Santiago.

La versione di De Martino: 'Ci sono sempre due verità quando ci si lascia'

"Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e chi decide di tenerla per sé. Io ho sempre ritenuto di non dire la mia verità per dei motivi: il primo motivo è il bene che voglio ancora a Belen; il secondo è perché Belen è la madre di mio figlio, questa è la cosa fondamentale", ha dichiarato ieri De Martino a Tempo che Fa.

"Charlie Chaplin diceva una frase meravigliosa ‘La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un’inquadratura larga’. Io mi auguro che, pian piano, l’inquadratura si possa allargare anche sulla nostra vita", ha poi aggiunto a chiosa l'ex marito della show girl argentina.

Ma che cosa aveva dichiarato nello specifico la maggiore delle sorelle Rodriguez?

Le dichiarazioni di Belen: 'Mi sentivo come se stessi morendo'

"È iniziato con un tradimento, ma non è finito per questo. Ho parlato con le signorine e hanno ammesso tutto. Erano una decina. Io avevo il sentore femminile, come piace chiamarlo a noi.

Mi ha pagato il mio sesto senso", ha raccontato la showgirl argentina a Domenica In.

"Mi sentivo come se stessi ‘morendo’. Ho avuto la percezione in un momento di lucidità. Andando a riguardarmi in alcune foto mi sono resa conto che non andava bene e le ho cancellate. Mi sono sentita trascurata. Non mi sono voluta bene. Tutto è stato da quanto successo e dal modo in cui è successo" ha concluso la presentatrice tv che nel corso degli ultimi mesi ha anche dovuto dire addio ai programmi che presentava per conto di Mediaset.

Il commento di alcuni fan dell'ex coppia

Sui social moltissimi fan hanno commentato le interviste di De Martino e Rodriguez. Come spesso accade in questi casi, c'è chi ha spezzato una lancia a favore della showgirl e chi invece si è schierato dalla parte del conduttore campano.

In molti hanno in particolare 'criticato' De Martino per i ripetuti tradimenti ricordando come tra l'altro, quando iniziò la relazione con Belen, 'stava con Emma Marrone', molti altri invece si sono domandati per quale motivo un uomo dovrebbe cercare impulsi e desideri al di fuori di un matrimonio con una delle più belle e sensuali donne della tv italiana.

'Traditore seriale' è stata l'espressione ad ogni modo più adottata dai fan verso De Martino, che pare aver 'perso' la guerra di consensi social con l'ex moglie.